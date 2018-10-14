0553 313 94 23

Üç ülkeden ortak Cemal Kaşıkçı açıklaması

İngiltere, Fransa ve Almanya, kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın çabalarının desteklendiği bildirildi.

14 Ekim 2018 Pazar 17:37
Üç ülkeden ortak Cemal Kaşıkçı açıklaması

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak çabalarını destekliyoruz, Suudi Arabistan'ın detaylı yanıtlar sunmasını bekliyoruz. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması aydınlığa kavuşturulmalıdır. Gerçeğin ortaya çıkması için güvenilir bir soruşturmaya ihtiyaç vardır" denildi.

Ne olmuştu?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 17:37
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da 'Kedi Güzellik Festivali' düzenlendi
    1. Ankara'da 'Kedi Güzellik Festivali'..
    2. Binali Yıldırım, İsviçre'de Türklerle..
    3. Tezgahlar palamutla şenlendi
    4. İsrail'e alınmayan ABD'li cesur yürek..
    5. Erdoğan Çamlıca Camisi'ni ziyaret etti
    6. Üç ülkeden ortak Cemal Kaşıkçı..
    7. Alev alan minibüsün şoförü tarlaya..
    8. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci..
    9. Akçay'dan Aykut Kocaman açıklaması
    10. MHP'den çok sert İP açıklaması!
    11. BBP İstanbul İl Başkanı belli oldu!
    12. Necati Şaşmaz müjdeyi verdi!
    13. Artık dolar kullanılmayacak!..
    14. İnce'den İş Bankası çıkışı... Ortalığı..
    15. Eskişehir'de kız arkadaşa laf atma..
    16. MHP'li Cemal Enginyurt'tan ajan..
    17. Michael Schumacher'den kötü haber geldi
    18. İsrail basınının Brunson yorumu: Hem..
    19. 'Rusya ile siber savaş halindeyiz'
    20. Taliban askeri üsse saldırdı: 17 ölü
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu