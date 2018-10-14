Üç ülkeden ortak Cemal Kaşıkçı açıklaması

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak çabalarını destekliyoruz, Suudi Arabistan'ın detaylı yanıtlar sunmasını bekliyoruz. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması aydınlığa kavuşturulmalıdır. Gerçeğin ortaya çıkması için güvenilir bir soruşturmaya ihtiyaç vardır" denildi.

Ne olmuştu?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.