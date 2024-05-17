Üç Türk ABD ordusunu dolandırdı: FBI devreye girdi, ABD'yi karıştırdı! Ortaya çıkan kritik gelişmeler, tüm detaylar ne?

ABD'de 36 yaşındaki Y. Ş. tarafından kurulan bir şirket, ABD ordusuna değeri 250 bin doları aşan parça tedarik etti. Şüphe üzerine incelenen parçaların, standartlara uygun olmadığı, Türkiye’den üretildiği ve kaçak yollarla ülkeye sokulduğu anlaşıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Mason Engineering Parts LLC isimli şirketin yöneticileri Y.Ş., M.Ö. ve O. Ş., ABD ordusuna ait araçlara malzeme satışı yapmak için sahte yetki belgesi hazırladı.

Yetki belgesinin kabul edilmesinin ardından uçak gemileri, denizaltılar, zırhlı araçlarla beraber ABD’nin en popüler savaş aracı olan Abrahams tankının parçalarının hassas tasarımlarına ulaşan ekip, parçaları Türkiye’de üretmeye başladı.

PARÇALARI TÜRKİYE'DE ÜRETTİLER

Nisan 2019’da başlayan bu ticaret aylarca sürdü. SÖZCÜ'den Hazar Dost’un edindiği bilgiye göre şirket, malzeme satışından 250 bin dolardan fazla para kazandı.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hassas çizimlere Türkiye’den erişen Türkler, parçaları Türkiye’de yapıp, ABD’de bulunan şirketin Türk sahiplerine gönderiyor, bu parçalarda bulunan Türkiye ibarelerini silip, ABD ordusuna teslim ediyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD’den alınan para ise Türkiye’ye resmi transferle aktarılıyordu.

ŞÜPHE ÜZERİNE TEST YAPILDI: HAYATİ PARÇALAR YETERLİ KALİTEDE DEĞİL

Fakat ABD ordusunun ürünlerden şüphelenip test etmesi üzerine parçaların istenilen özellikte olmadığı anlaşıldı. Üstelik bu parçaların çalışmaması sistemlerin tamamını etkileyebilecek düzeydeydi.

SÖZCÜ'nün ulaştığı sanıklardan Y.Ş., dosyaların firari sanıkları M.Ö. ve O.Ş. tarafından kullanıldığını, söz konusu malzemelerden haberi olmadığını savundu.

250 bin doları geçen ticaretten haberi olduğunu fakat parayı Türkiye’ye gönderdiğini belirten Y.Ş., kendisinin bu işten para kazanmadığını söyledi.

FBI DEVREYE GİRDİ

FBI’ın da devreye girdiği soruşturmada Y.Ş. için ‘silah ihracat yasasını ihlal etme’, ‘ABD’yi dolandırmak’, ‘komplo kurararak yasa dışı para transferi yapmak’ suçlarından dolayı 150 yılı aşkın hapis cezası isteniyor.

Cezanın 6 Ağustos’ta açıklanması beklenirken Y.Ş. haricinde diğer iki sanığın Türkiye’de olduğu biliniyor.