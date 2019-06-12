0553 313 94 23

“Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti” okuyucusuyla buluştu

Din ve felsefe ilişkisini konu alan, Mübahat Türker Küyel’in okuyucuları tarafından merakla beklenen son eseri Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:11
“Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti” okuyucusuyla buluştu

Din ve felsefe ilişkisini konu alan, Mübahat Türker Küyel’in okuyucuları tarafından merakla beklenen son eseri Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandı.


Eserde, İmam Gazâlî ve İbn-i Rüşd arasında cereyan eden fikir mücadelesi Tehâfütler vasıtasıyla ortaya konuluyor. Hocazâde’nin bu meseleleri ele alışı da karşılaştırmalı olarak Tehâfütlerin orijinal metinlerine dayanılarak değerlendiriliyor.


Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından okura sunulan 493 sayfalık eser, Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor.


Kitapseverler, https://emagaza-akm.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabilirler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:11
  1. kültür
  2. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sebahattin Yaman: ’’2019’da 700 bin adet telefon üretimi ve 600 milyon TL ciro hedefimiz var’’
    1. Sebahattin Yaman: ’’2019’da 700 bin..
    2. Define bulmak uğruna kendi evinin..
    3. Bakan Soylu’dan Temel..
    4. Ak Parti'den yeni askerlik sistemi..
    5. İsrail'de Müslüman futbolcuya küstah..
    6. 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    7. Kocaeli'de sağanak
    8. Gagavuzya’da Osmangazi ilgisi
    9. 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye..
    10. Karın yağlarından kurtulmak için bıçak..
    11. Galatasaray'ın net borcu açıklandı!
    12. Manisalı gazeteciler ile kurum..
    13. 4. kattan havalandırma boşluğuna düşen..
    14. Bingöl’de tüp ve tenekeye..
    15. Çekmeköy'deki silahlı kavga davası
    16. (Özel) PKK/PYD terör örgütünün halkın..
    17. Sakarya yaz günü yağmura teslim oldu
    18. Çaldıran Belediyesinden 275 bin..
    19. Encümen’de önemli kararlar alındı
    20. KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu