0553 313 94 23

Üç öğretmen fidye için kaçırıldı!

Nijerya'nın kuzeybatısında bir üniversitede görev yapan 3 öğretmen kaçırıldı. Öğretmenlerin fidye için kaçırıldığı öğrenildi.

18 Eylül 2018 Salı 22:38
Üç öğretmen fidye için kaçırıldı!

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında üniversitede görevli 3 öğretmenin fidye için kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kaduna-Zaria karayolunda 3 öğretmen kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce fidye için kaçırıldı.

Üniversite yetkililerden Ahmed Rahama, basına yaptığı açıklamada, Zaria'dan Makarfi'ye giden Rabi Dogo, Halimatu Malam ve Dr. Akawo'nun kaçırıldığını belirtti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 22:38
  1. Nijerya
  2. üç öğretmen kaçırıldı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT'in yakaladığı 9 terörist tutuklandı
    1. MİT'in yakaladığı 9 terörist tutuklandı
    2. Şampiyonlar Ligi'nde Messi fırtınası
    3. Üç öğretmen fidye için kaçırıldı!
    4. Kebap dumanı konseri erteletti!
    5. Yemenli bakandan Türkiye'ye övgü dolu..
    6. Pompeo'dan düşürülen Rus uçağına..
    7. Neden glutensiz beslenmeliyiz?
    8. Macron'un azarladığı işsiz genç..
    9. Suudi Arabistan askeri operasyon..
    10. "KGB ile bağlantım var, Putin beni..
    11. Fenerbahçe'den 'deplasman yasağı'..
    12. Erdoğan'a çirkin sözler! Katar'ın..
    13. Çanakkale Savaşı'ndan kalma top..
    14. Bağımsız birey nasıl yetişir?
    15. Hiçbir sistem çalışmadı ama pilot 370..
    16. Irak'ta polis otobüsüne kanlı saldırı!
    17. Akgül'den Yerlikaya'ya 25. yıl hediyesi
    18. Bach çiçek terapisi nedir?
    19. Hintli pilot 370 yolcunun hayatını..
    20. TÜSİAD heyeti Hazine ve Maliye Bakanı..
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!