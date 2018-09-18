Üç öğretmen fidye için kaçırıldı!
Nijerya'nın kuzeybatısında bir üniversitede görev yapan 3 öğretmen kaçırıldı. Öğretmenlerin fidye için kaçırıldığı öğrenildi.18 Eylül 2018 Salı 22:38
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında üniversitede görevli 3 öğretmenin fidye için kaçırıldığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kaduna-Zaria karayolunda 3 öğretmen kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce fidye için kaçırıldı.
Üniversite yetkililerden Ahmed Rahama, basına yaptığı açıklamada, Zaria'dan Makarfi'ye giden Rabi Dogo, Halimatu Malam ve Dr. Akawo'nun kaçırıldığını belirtti.
Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.
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