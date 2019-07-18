0553 313 94 23

Üç kuşak aynı mesleği yapıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, babası Mehmet Gümüş’ten aldığı aktarcılık mesleğini devam ettiren 40 yaşındaki Niyazi Gümüş, kendinden sonraki kuşağa da baba mesleğini öğretmek istiyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
Üç kuşak aynı mesleği yapıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, babası Mehmet Gümüş’ten aldığı aktarcılık mesleğini devam ettiren 40 yaşındaki Niyazi Gümüş, kendinden sonraki kuşağa da baba mesleğini öğretmek istiyor.


Kırşehir’in bilinen en eski çarşısı olan Uzun Çarşı’da babasının açtığı dükkanda aktarcılık yapan Niyazi Gümüş, 3 kuşaktır devam ettirdikleri mesleğine sahip çıkmak için mücadele ediyor. Dedesinden kalan meslek ile geçimini sağlayan Gümüş, gelecek kuşaklara da mesleği bırakmak için uğraşıyor.


Gümüş, “Babam Mehmet Gümüş’ün resmine bakarak imrendim. Babamdan gördüğüm mesleğin inceliklerini öğrenerek babamın resminin yanına kendi resmimi de esnaf olarak koydum”dedi. Gelecek nesillere de baba mesleğini aktarmak isteyen Niyazi Gümüş, "Ben, babam Mehmet Gümüş’ten babam ise dedem Hacı Niyazi Gümüş’ten mesleği almış ve öğrenmiş aynı mesleği 1950 yılından bu yana icra ediyoruz. Okuldan sonra eve çantamı bırakarak hemen babamın yanına gelirdim. Küçüklükten bu yana esnaflık arkadaşı ile yoğrulduk. İçimizde Ahiliğinde getirdiği bir aşk var. Babamın babasından aldığı mesleği bende evlendikten sonra nasipse benden sonraki kuşağa aktarmak istiyorum. Ben evladıma evladım da evladına devretsin isterim. Çocuğumda Ahilik geleneklerine göre yaşasın ve baba mesleğini öğrensin istiyorum diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi sitesinde yangın paniği
    1. Sanayi sitesinde yangın paniği
    2. MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam..
    3. Trabzon Valiliği Uzungöl’deki linç..
    4. Hastaneden çıkan yaşlı adama otomobil..
    5. Diyarbakır’da anız ve kurumuş ot..
    6. Bu şampuan bebeklerinizin yüzünü..
    7. Atakum Belediyesinden ‘e- kurban..
    8. Banyodan su sızma cinayeti davası..
    9. GÜNCELLEME 2 - Japonya'da animasyon..
    10. Kandahar’da Emniyet Müdürlüğüne bomba..
    11. Arazide yangın çıktı, başkanın makam..
    12. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
    13. New York borsası düşüşle açıldı
    14. Yeni Malatyaspor Guilherme’yi açıkladı
    15. "FETÖ her ne kadar karmaşık bir yapı..
    16. ÖSYM tarafından, YKS'de TYT ile..
    17. Tuncer Cücenoğlu'nun vefatı
    18. Tırların dorselerindeki soğutucu..
    19. Sazlık alandaki obruk korkutuyor
    20. Eski Hububatçılar Birliği üyelerinin..
    21. Cizre’de ilk yardım semineri
    22. Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye..
    23. Park halindeki otomobil yandı
    24. Kayseri OSB’de “Endonezya İş Forumu..
    25. Aynı iş yerini ikinci kez kurşunlayan..
    26. Orta Doğu’nun en yüksek dağında Türk..
    27. Erzurum’da fuhuş operasyonu
    28. Japonya’da animasyon stüdyosu..
    29. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?..
    30. 12 Siyonist 1 İngiliz kıza tecavüz etti
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’