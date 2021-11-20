Üç Kuruş oyuncusu Cavadzade'den ahlaksız sahnelere yorum! Boğazlarına kadar çamura batmış magazin dünyası
Üç Kuruş adlı ahlaksız yapımın oyuncularından Nesrin Cavadzade, gayri meşru ilişki yaşadığı Gökhan Alkan'ın, kendisini dizlerdeki ahlaksız sahneler için yasak koyduğu iddialarına verdiği cevapla, magazin dünyasının geldiği son rezil noktayı gözler önüne serdi.
Yeniakit.com.tr
RTÜK'e yüz bine yakın şikayetin geldiği Üç Kuruş dizisinin oyuncularından Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından akıllara durgunluk veren ifadeler kullandı.
Ahlaksızlığa 'sanat' dedi!
Cavadzade ahlaksız gayri meşru ilişki yaşadığı Gökhan Alkan'ın, ahlaksız sahneler için kendisine yasak koyduğu iddialarını cevapladı.
Cavadzade, ekranlardaki ahlaksızlığı "sanat" şeklinde yorumlayarak şunları söyledi:
"Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz. Bu kişi sevgilim bile olsa. Çünkü ben de aynı işi sevgiyle, tutkuyla yapıyorum. Benim yaptığım işe kimsenin karışamayacağı gerçeği gibi, ben de kimsenin işine karışamam."