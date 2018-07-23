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Üç kişinin ölümüne neden olan Emrah hakkında yeni gelişme

İzmir'de yazar Emrah Serbes'in neden olduğu kaza sonucu annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, avukatı Burcu Ece Güler aracılığıyla 8. Ağır Ceza Mahkemesinin Emrah Serbes ve Kenan Doğru hakkında verdiği hapis cezasının usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla istinaf yoluna başvurdu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:07
Üç kişinin ölümüne neden olan Emrah hakkında yeni gelişme

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesine sunulmak üzere 8. Ağır  Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede, Emrah Serbes ve Kenan Doğru hakkında verilen  hapis cezalarının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, "Karara karşı yasal  süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz." denildi.

Dilekçede, kararda hukuka aykırılık bulunması halinde hükmün  bozulması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk  derece mahkemeye gönderilmesi, aksi takdirde ise istinaf mahkemesinde davanın  duruşmalı olarak yeniden görülmesi talep edildi.

Avukat Burcu Ece Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emrah Serbes  ve Kenan Doğru'nun daha fazla ceza alması için "süre tutum" dilekçesiyle kararı  istinafa taşıdıklarını belirtti.

Güler, "İstinaf nedenlerimiz mahkemenin gerekçeli kararının tarafımıza  tebliği sonrası ayrı bir dilekçe ile sunulacak." dedi.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı  aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası  istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34  NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl  hapis cezasına çarptırılmıştı

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:07
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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