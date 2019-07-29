Üç kardeşi öldüren zanlı adliyede Şanlıurfa’da silahla 3 kardeşi öldüren ve babalarını da yaralayan zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa’da silahla 3 kardeşi öldüren ve babalarını da yaralayan zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan Güven (38) ile Abdulselam Çelik (48), sokak ortasında karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavgada, Abdulselam Çelik üzerine gelen Mehmet Güven (68) ile oğulları İbrahim Halil (32), Murat (35) ve Ramazan Güven’e (38) rastgele ateş açtı. Baba ile oğulları vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 kardeş hayatını kaybederken, babanın kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor. Olay sonrası harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, zanlı Abdulselam Çelik’i Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk TOKİ bölgesinde ortak operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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