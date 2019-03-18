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Üç günde 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, son üç gün içerisinde gerçekleştirilen “Sokak” operasyonlarında 59 kilo 192 gram uyuşturucu madde ve 20 bin 750 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 23:04
Üç günde 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, son üç gün içerisinde gerçekleştirilen “Sokak” operasyonlarında 59 kilo 192 gram uyuşturucu madde ve 20 bin 750 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden “Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız” notu ile son üç günde narkotik birimlerince düzenlenen “Sokak” operasyonları sonucunda ele geçirilenleri açıkladı. 43 ilde düzenlenen “Sokak” operasyonları sonucunda 302 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, 59 kilo 192 gram uyuşturucu madde, 20 bin 750 adet uyuşturucu hap, 22 adet tabanca, 320 adet fişek, 14 adet hassas terazi ve 19 bin 75 TL para ele geçirildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 23:04
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