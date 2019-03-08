Üç Endonezya askeri Papua eyaletinde ayrılıkçı militanlarla çıkan çatışmada öldü

Endonezya’nın doğu kesimindeki Papua eyaletinde onlarca asiyle çarpışan askerlerden 3’ü öldürüldü.

Endonezya askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamada, karışıklığın ve şiddetin artış gösterdiğini Yeni Gine adasının batı kesiminde, Hollanda’nın eski sömürgesi Papua eyaletinin doğu kesiminde teröristlerle çarpışan 3 Endonezya askerinin öldüğü belirtildi. Bölgede uzun süre devam eden ayrılıkçı şiddet hareketlerin son aylarda artış gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada 25 Endonezya askerinin klasik ve ordu standardında silahları bulunan 70 ayrılıkçı militan tarafından pusuya düşürüldüğü belirtildi. Endonezya Ordu Sözcüsü "Endonezya askeri birliği silahlı militanları ormanın içine geri sürmek için karşı hücuma geçti. 3 asker hayatını kaybetti" dedi. Askeri sözcü 10 ayrılıkçının öldüğünün tahmin edildiğini belirtti.

Askerleri bölgeden tahliye için gönderilen 2 helikopterin de ateş altında kaldığı ifade edildi.

Batı Papua Kurtuluş Ordusu olarak isimlendirilen ayrılıkçı grubun sözcüsü Sebby Sambom, en az 5 Endonezya askerini öldürdüklerini ve Nduga bölgesindeki birkaç evi ateşe verdiklerini söyledi. Sebby Sambom kendilerinin kaç kaybı olduğunu söylemedi.

Endonezya, doğal kaynaklar bakımından zengin olan bölgenin uzak noktalarına ulaşımı sağlamak için başlattığı otoyol yapımında çalışan 16 inşaat işçisinin geçtiğimiz yıl ayrılıkçı çete tarafından öldürülmesinin ardından bölgeye yüzlerce asker konuşlandırmıştı. O zamandan beri Endonezya ordusu ile ayrılıkçı çeteler arasında çıkan çatışmalar sebebiyle yüzlerce köylü Batı Gine adasındaki Nduga bölgesine kaçtı.

Nisan ayında yeniden seçime katılacak olan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Endonezya’nın en zayıf bölgesi olan Papua’yı geliştirmek için otoyol projesini bitirme sözü verdi.

Papua,1969’da BM’nin desteklediği bir referandumla Endonezya’ya bağlanmıştı.