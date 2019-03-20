Üç dilde eğitim verecek dev kompleksin temeli atıldı

Türkiye’de ilk kez Adıyaman’da kurulacak olan ve 3 dilde eğitim verecek olan Beyazay Uluslararası Engelliler Eğitim ve Gelişim Kompleksinin sembolik temeli atıldı.

Adıyaman merkez Büyükkavaklı Yolu üzerinde 25 bin metrekare alanda yapılması planlanan Beyazay Uluslararası Engelliler Eğitim ve Gelişim Kompleksinin sembolik temeli dualar eşliğinde atıldı.

784 engelli bireyin eğitim göreceği, 511 personelin görev yapacağı, yurt dışı ve yurt içinden öğrencilerin alınacağı Beyazay Uluslararası Engelliler Eğitim ve Gelişim Kompleksinde Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim verilecek.62 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan kompleks içerisinde ar-ge merkezleri, spor ve kültür merkezleri, evcil hayvan besleme bölümleri ve daha birçok sosyal donatının bulunduğu 9 bloktan oluşacağı öğrenildi.

Temel atma törenin açılış konuşmasını yapan Beyazay Derneği Genel Başkanı Nejla Sümer, “Beyazay Uluslararası Engelliler Eğitim ve Gelişim Kompleksine yurt içi ve yurt dışından engelli öğrenciler gelerek eğitim alabilecek. Türkçe, Arapça ve İngilizceeğitim verilecek. Engelli ve engelsiz öğrenciler birlikte ders ve etkinlik yapabilecek.Sosyal faaliyetlerin, sportif etkinliklerin de bolca yer olacağı kompleks, böylece kendine yeten, mesleğiyle, uğraşlarıyla toplumuna ve ülkesine faydalı, insanlığın iftihar edebileceği hedefleri gerçekleştiren doyumlu, mutlu, huzurlu, heyecanlı engelli bireyler yetiştirecek” dedi.

Beyazay Uluslararası Engelliler Eğitim ve Gelişim Kompleksi Başkanı ve eski milletvekili Lokman Ayva ise konuşmasında, “İnsan eşrefi mahlukattır. Takva sahibi olan insan üstündür. Onun dışında hiçbir insanın birbirine üstünlüğü yoktur. Burada kapalı alanlarıyla, eğitim, spor alanlarıyla, keşif merkezleriyle, engelli bireylerin eğitimlerinin nasıl olabileceklerini burada tatbik edilecek. Başka ülkelerden de öğrenci alabilecek” dedi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında, kompleks için İller Bankası’ndan hibe yoluyla 350 bin TL ödenek çıkartıldığını ve Adıyaman Belediyesi olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ise konuşmasında, “Çok güzel bir projenin ilk temellerini atıyoruz. İnsana hizmet için bu görevleri yapıyoruz. Hele ki söz konusu engelli kardeşlerimiz olursa daha fazla gayret etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bizimde siyasetimizin odağında, insan olduğu için tüm kardeşlerimiz hizmeti hak ediyor. AK parti olarak engelli kardeşlerimiz için pozitif ayrımcılık yaptık. Bundan sonrada bu tür projelere destek vereceğiz.

Dünya’da kan ve gözyaşının bu coğrafyada hakim olduğu, Müslümanların yaşadığı ülkelerde maalesef acıların tükenmediğini görüyoruz.Bizim tarihimizin bağımızı koparttılar. İnançlarımızla değerlerimizle bağımızı koparttılar. Ama hala bu coğrafyada Müslümanların hakim olmasını, hazmedemediler. Toplum olarak çok daha güçlü olmak zorundayız. Bütün dünyaya insanlık dersimizi bu tür eserler ortaya koyarak göstermek zorundayız” dedi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, son yıllarda engelliler ile ilgili bir çok iyileştirme ve yasal düzenlemeler yapıldığını belirterek, “2022 sayısı yasa genişletilerek imkanlar arttırıldı. Evde bakım ücreti ve maddi imkanlar sağlandı. Sosyal alanlar ve kamu binaları erişime uygun hale getirmesi sağlandı. Bunlar yeterli değil. Esas hedefimiz engellilerin günlük yaşamda olmalarıdır. Bu gün temelini atacağımız dünyada örneği bir iki tane olan komplekste engellilerimiz eğitim alacak ve toplumla kaynaşacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından temsili temel atma töreni İl Müftüsü Mehmet Taşçı’nın duasının ardından atıldı.