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Üç çocuğu ve eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı

Gaziantep’te yaşayan 31 yaşındaki Sultan Kılıç, cezaevinde olan eşinin ailesi tarafından kira vermediği gerekçesiyle sokağa atıldığını, son iki günü sokakta ve komşusunun aracında geçirdiğini iddia etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:36
Üç çocuğu ve eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı

Gaziantep’te yaşayan 31 yaşındaki Sultan Kılıç, cezaevinde olan eşinin ailesi tarafından kira vermediği gerekçesiyle sokağa atıldığını, son iki günü sokakta ve komşusunun aracında geçirdiğini iddia etti.


İddiaya göre, Şahitkamil ilçesi Özgürlük Mahallesi’nde yaşayan ve eşi cezaevine girdikten sonra eşinin ailesinin evinde kalmaya başlayan 31 yaşındaki Sultan Kılıç kira vermediği gerekçesiyle kaynanası tarafından iki gün önce eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı. Sokağa atıldığı ilk geceyi yola minder serip geçiren Kılıç ve 3 çocuğu ikinci geceyi ise komşularının aracında geçirdi. Eşi cezaevine girdikten sonra kayınbabası ve kaynanasına ait evde oturmaya başlayan Kılıç, bir süre oturduğu evin kirasını veremeyince eşinin ailesiyle sorunlar yaşamaya başladığını iddia etti. İki gün önce bazı işleri için dışarı çıkınca kaynanası tarafından eşyalarının sokağa atıldığını söyleyen Kılıç, 3 çocuğuyla birlikte zor durumda olduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu. Eşinin ailesinin kendisini ve çocuklarını istemediğini ve kabullenmediğini iddia eden Kılıç, bu sebeple sokağa atıldığını vurgulayarak, "Kocam cezaevinde olduğu için eşimin ailesi beni ve çocuklarımı istemedi. Beni ve üç çocuğumu eşyalarla birlikte dışarı attılar. Ben onların gelini olmama ve kocam hapiste olmasına rağmen beni kiracı gibi gördüler. Ben de kirayı veremeyince beni icraya verdiler. Ben şuan üç çocuğumla beraber dışarıdayım ve devletimizden yardım bekliyorum. Biz geceyi de burada geçirdik. Yere minder ve döşek açarak uyumaya çalıştık" diye konuştu.


Öte yandan komşularının haber vermesi üzerine devreye giren Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şehitkamil Kaymakamlığı’nın aileye yardım ettiği ve ailenin yeni bir eve taşınmaya başlandığı vurgulandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:36
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