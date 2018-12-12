Üç büyük ilde CHP adayları desteklenecek

ANKARA (AA) - CHP ile İYİ Parti arasında yapılan ittifak doğrultusunda, Ankara, İstanbul ve İzmir'de CHP'nin adayı desteklenecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, İzmir, Eskişehir, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa ve Adana'da İYİ Parti'nin aday çıkarmayacağını bildirdi.

Mersin'in iş birliği kapsamı dışında olduğunu, bu şehirde her iki partinin de kendi adayını çıkaracağını dile getiren Salıcı, "Balıkesir, Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya, Gaziantep'te CHP aday çıkarmayacak, İYİ Parti'nin adayları desteklenecek." dedi.

Bu iller dışında, diğer illerde de CHP ile İYİ Parti arasındaki iş birliği imkanlarının değerlendirileceğini ifade eden Salıcı, imkan varsa iş birliğinin yapılacağını, yoksa herkesin kendi adayını çıkaracağını söyledi.

Salıcı, büyükşehirler dışındaki yerleri konuşmadıklarını kaydetti.