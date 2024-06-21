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Aktüel Üç bin yıl sonra bulundu! Tesadüfen ortaya çıktı: Tarihi değiştiren keşif! Dünyada bir örneği daha yok
Aktüel

Üç bin yıl sonra bulundu! Tesadüfen ortaya çıktı: Tarihi değiştiren keşif! Dünyada bir örneği daha yok

Yeniakit Publisher
2024-06-21 21:25:00 - 2024-06-21 21:30:03
Üç bin yıl sonra bulundu! Tesadüfen ortaya çıktı: Tarihi değiştiren keşif! Dünyada bir örneği daha yok

Tunç Çağı'ndan kalma 'dünyanın en eski gemi enkazına' ait kargo, sular altında 3.300 yıl boyunca kaldıktan sonra, Doğu Akdeniz'de tesadüf eseri bulundu.

Binlerce yıldır denizde kaybolan bir geminin paha biçilmez tarihi yükü tesadüf eseri bulundu. Kargo, İsrail'in kuzey kıyısındaki deniz yatağında yaklaşık iki bin metre derinlikte keşfedildi.

AMFORA 3.300 YILDIR KAYIPT

Enkazdan amfora olarak bilinen yüzlerce bozulmamış hazine çıkarıldı ve bunların 3.300 yaşında olduğuna inanılıyor. İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan (IAA) uzmanlar, keşfin binlerce yıl önce denizcilerin güneş ve yıldızları kullanarak okyanuslarda yön bulabildiklerini gösterdiğini söylüyor.

İsrail Eski Eserler İdaresi Deniz Birimi Başkanı Jacob Sharvit, sosyal medyada şunları söyledi:

"Gemi, ya bir fırtına veya Geç Tunç Çağı'nda iyi bilinen bir olay olan korsan saldırısı girişimi sebebiyle batmış gibi görünüyor. Bu, Doğu Akdeniz'in derin denizinde, en yakın kıyıdan doksan kilometre uzakta bulunan hem ilk hem de en eski gemi."
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