Üç bin kişiyi affettin, oğlumu da affet Tayyip Baba

İsmi Mahfuz

Efendim, ben elli yaşında bir evlat sahibi anneyim.. Ben de oğlum da bipolar hastasıyız.. Oğlum 30 yaşında.. Bölünmüş bir ailenin çocuğu.. İkimizin de bugüne kadar yaşadıklarımız, ancak Allah’a malum... Gazetede okudum ki, Tayyip baba esnaf ve sanatkâra kredi ve kredi kartı ödemelerine bir şans, bir kolaylık daha sağlamış.. İvedi bir şekilde oğluma müjde verdim ki, ”Oğlum Ziraate git, bir çıkış yolu açıldı.. Borçlarını yeniden yapılandırabileceksin..”

Oğlum, hastalığının etkisi ile bir dönem yüklü miktarda kredi çekti bankadan..Ödemede zorlanıyoruz.. Ziraat bankasından hayal kırıklığına uğramış bir halde çıkan oğlumun bu durumuna hıçkırarak ağladım... Birkaç gün sonra yine bu gazetede -ki yıllardır abonesi olduğumuz tek gazetemiz- Halkbanktan açıklama geldi.Yine bir umut ve heyecan ile oğlumu aradım.. Yeni bir yapılandırma var! Bu kez inşallah bir selamet kapısı açıldı.! Hemen git bak, konuş!”

Heyhaat... Yine hayal kırıklığı... Yine olumsuz mesajı... Yine kırılan kalpler...

Size çok kırıldım Tayyip baba!

Umudumuzdunuz.... Bize de bir kapı açılmasına vesile olursunuz inşallah diyorduk. Biz sizi çok seviyoruz ama sizden gelecek müjdeli haberleri de bekliyoruz.. Zor hastalığa maruz kalmış, ömür boyu ilaca bağımlı kişilerin mağduriyetlerine de eğilseniz.. Bu gözü yaşlı anneleri de sevindirseniz, ağlatmasanız.. Böyle borçlar için de bir af getirseniz, bir şey kaybetmezsiniz Tayyip baba! Dualarıma dua eklersiniz ancak.. Samimi hitaplarımın sebebini biliyorsunuz, sizi baba gibi gördük, göreceğiz de inşallah..