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Üç aylar ne zaman başlayacak? 2019

Üç aylar ne zaman başlayacak? 2019 Mübarek gün ve geceler hangi günler? Regaib kandili ne zaman? Üç aylar hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman? İşte 2019’un dini günlerinin listesi...

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:34
Üç aylar ne zaman başlayacak? 2019

Üç aylar ne zaman başlayacak? 2019 Mübarek gün ve geceler hangi günler? Regaib kandili ne zaman? Üç aylar hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman? İşte 2019’un dini günlerinin listesi...

Diyanet işleri başkanlığının 2019’un dini günlerini açıkladı. İşte takviminizde işaretlemeniz gereken mübarek günler! Mübarek üç aylar8 Mart 2019 Cuma günü başlayacak!

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:34
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