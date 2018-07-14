UBER'den flaş karar! Kimse beklemiyordu

Uber, mart ayında ABD'de bir yayanın ölümüyle sonuçlanan sürücüsüz araba kazasının ardından yaprak dökümü yaşıyor.

Olayın ardından sürücüsüz araç denemelerini durduran ve güvenlik amacıyla araçta sürüşe refakat eden 300 güvenlik sürücüsünü çıkaran Uber, operasyonunu San Francisco ve Pittsburgh'a kaydırmıştı.

Polis raporlarına göre Uber aracının otonom moddayken yayaya çarpma esnasında araçtaki güvenlik sürücüsünün telefonda dizi izlediği ortaya çıkmış ve sürücünün yola dikkat etmesi durumunda kazanın kesinlikle önlenebileceği raporlanmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Yaz aylarında yeniden sürücüsüz araç denemelerine başlaması beklenen Uber, sürpriz bir kararla 100 güvenlik sürücüsünün daha işine son verdi.

BİRKAÇ AY SONRA YENİDEN BAŞLIYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre bu 100 sürücü yerine 55 adet 'görev uzmanı' alınmıştı. Görev uzmanları hem sürüş ve bağlı faktörler hem de yol koşullarının testi üzerine eğitim alacak.

Uber kanadı, işten çıkarmalarla ilgili yaptığı basın açıklamasında "Ekibimiz güvenli sürücüsüz teknoloji adanmışlığına devam etmek ve ilerleyen aylarda yeniden halka açık yollara dönmeyi sabırsızlıkla beklemektedir." denildi.