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UBER’deki darp iddiasına 1 milyon liralık tazminat talebi

İstinye’den geçen yıl Atatürk Havalimanı’na gitmek için UBER’den araç çağıran Birgül Erkli, yolculuk sırasında tartıştığı şoför Mikail Üzer ile UBER’e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

16 Nisan 2019 Salı 17:37
UBER’deki darp iddiasına 1 milyon liralık tazminat talebi

İstinye’den geçen yıl Atatürk Havalimanı’na gitmek için UBER’den araç çağıran Birgül Erkli, yolculuk sırasında tartıştığı şoför Mikail Üzer ile UBER’e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Erkli, dava dilekçesinde"Burnum kırıldı. Vücudumda morluklar oluştu, beni yerde tekmeledi ve bariyerlere fırlattı" derken UBER sürücüsü ise "Davacı tartışmanın da etkisiyle araçtan inerken kendisi düşmüştür. Davanın reddini istiyorum" dedi.


İstinye’den geçen yıl Atatürk Havalimanı’na gitmek için UBER uygulamasından taksi çağıran Birgül Erkli ve kızı, yolculuk sırasında UBER sürücüsü ile tartışmıştı. İddialara göre; geçtiğimiz yıl İstinye’den Atatürk Havalimanı’na gitmek için internetten UBER uygulamasına bakan Erkli’nin ücretin 100 lira olduğunu görerek araç çağırdı. Yolculuk sırasında ücretin 220 lira olduğunu öğrenen Erkli araçtan inmek isterken sürücü araçtan indirmeyerek ‘220 TL ödemek zorundasınız’ dedi.Çıkan tartışmanın ardından UBER sürücüsünün Basın Ekspres yolunda otobanın üzerinde sağa çekerek Erkli’yi ve kızını zorla araçtan indirdiği devamla Erkli’yi kolundan tutarak bariyerlere fırlattığı ve yerde yatan kadını daha sonra tekmelemeye başladığı iddia edilmişti.


1 Milyon liralık tazminat talebi


Olayın ardından gözaltına alınan sürücü hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca ’Yaralama, tehdit ve hakaret’ suçundan dava açılırken Bürgül Erkli, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.


Erkli’nin avukatı tarafından mahkemye sunulan dilekçede, "Müvekkilimin uğradığı acı ve üzüntünün tarifi yoktur. Kızı da gözleri önünde annesinin şiddet görmesini izlemiş olmanın şokunu yaşamıştır. Kanlar içindeki hali basında da çıkmıştır. 1 milyon lira manevi tazminatın davalı UBER şirketi ve şoför Üzer’den tahsilini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.


Sürücü:Asıl mağdur benim”


Davaya cevap veren UBER şoförü ise asıl mağdurun kendisini olduğunu iddia etti. Davalı Üzer’in avukatı, "Müvekkilim bu olaydan sonra işinden olmuştur. Davacı güncel ücrete bakmaksızın araç çağırmıştır. Sonra davacı ücrete itiraz etmiştir. Müvekkilim de isterse araçtan inebileceklerini kendilerine söylemiştir. Davacı ve kızı otomatik oluşan fiyata itiraz etmelerine rağmen araçtan kendileri inmemişlerdir. Müvekkilim davacıyı itmemiştir. Davacı yakın tartışmanın da etkisiyle araçtan inerken kendisi düşmüştür. Sinirle Davacı yere düşünce müvekkilim de onu yerden kaldırmaya çalışmıştır. Davacı ayrıca müvekkilime ağır ifadeler kullanarak hakaret etmiştir. Müvekkilim de her defasında alttan alarak konuyu yatıştırmaya çalışmıştır. Müvekkilimin davacıya herhangi bir olumsuz müdahalesi yoktur. Davanın reddini isteriz" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:37
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