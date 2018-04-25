Uber'de yeni özellik

Uber'in yeni özelliği sayesinde artık sürücüler, daha önce hizmet verdiği eski müşterilerinin adres bilgilerini göremeyecek.

UBER SÜRÜCÜLERİ MÜŞTERİLERİN ADRES BİLGİLERİNE ULAŞABİLİYORDU

Uber hem ülkemizde hem de dünya genelinde günden güne popülaritesini artıran bir servis. Bu kadar gündemde olunca da haliyle güvenlik önlemleri de daha çok tartışılmaya başlandı. Uber'e bu konuda en çok yöneltilen eleştiri ise, sürücülerin daha önce hizmet verdiği müşterilerin adres bilgilerine istedikleri zaman ulaşabilmeleri.

KULLANICI BİLGİLERİNİN GİZLİLİĞİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Hatta bu uygulamayı silmek bile, bu bilgilerin görülmesini engellemiyor. Ancak Uber'den gelen açıklamalara göre bu durum kısa bir süre içinde değişecek. Gizmodo isimli internet sitesine konuşan üst düzey bir Uber yetkilisi, firmanın en önemli önceliğinin kullanıcı bilgilerinin gizliliği olduğunu ve Uber'in de bu konu üzerinde çalıştığını belirtti.

KONUM BİLGİLERİ STANDART OLARAK GİZLİ KONUMA GETİRİLECEK

Açıklamanın devamında, yapılacak güncelleme ile birlikte her müşterinin konum bilgileri hizmet alışverişinin tamamlanmasının ardından standart olarak gizli konumuna getirileceği ve bu sayede sürücülerin bu bilgilere bir daha ulaşamayacağı belirtildi.