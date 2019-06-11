Uber'de ikinci dalga! Yüzde 10 ucuza satılıyor

Uzun zamandan beri taksiciler ile yolcu taşıma tartışması içerisinde yer alan Uber geçtiğimiz ayın son haftasında aldığı sürpriz bir karar ile İstanbul'da minibüs taşımacılığını durdurduğunu açıkladı.

Bodrum ve Çeşme'de minibüsle taşımacılığa devam edecek Uber'den İstanbul'da 31 Mayıs tarihi itibariyle hizmet almak isteyenler ise sadece sarı ve turkuaz renkli taksileri tercih edebilecek.

Tekliflere açık

Yeni Şafak'ın haberine göre; kararın ardından Uber'in Türkiye'deki en yetkili isimlerinden biri olan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Kayıhan Magriso, yeni yol haritasını açıkladı. Taleplerinin, yerli ve milli bir yazılımla bu sistemin devam etmesi olduğunu dile getiren Magriso, hükümetten gelecek tekliflere de açık olduklarını dile getirdi.

4 milyondan fazla kişi indirdi

63 ülkede, 700'den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan yolcu taşıma uygulaması 2014 yılı itibariyle İstanbul'da hizmet vermeye başlamış, 4 milyondan fazla kişi de uygulamayı cep telefonlarına indirmişti.

7 bin araç hizmet veriyordu

12 bin aracın hizmet verdiği platformun 7 bin araçlık İstanbul ayağında minibüs taşımacılığının durdurulması Uber için ciddi paralar ödeyerek lüks araçlar satın alan yatırımcıları da harekete geçirdi.

İkinci el Uber hareketliliği

Kararın alındığı 31 Mayıs tarihi itibariyle internet üzerinden verilen ikinci el VIP minibüs ilanlarında büyük bir artış yaşandı. Uber'in İstanbul'da faaliyetleri bitirdiğine dair açıklamasının ardından ikinci el araç ilan sitelerinde onlarca araç satışa çıkarıldı.

Piyasanın yüzde 10 altında

VIP araç satışı gerçekleştiren firma temsilcileri de yaşanan hareketliliği doğruluyor. Yetkililer 31 Mayıs itibariyle Uber'den çok sayıda aracın satış için kendilerine getirildiğine dikkat çekerken, fiyatların ise piyasanın ortalama 10 bin TL altında olduğunu ifade ediyor.

İçlerinde yok yok!

100 ile 250 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılan içleri özel olarak yaptırılmış lüks VIP araçlarda yok yok. Özel TV konsolu, müzik sistemleri, masaj koltuğu, mini buzdolabı, Ipad, gündüz ve gece led aydınlatmalar, elektrikli perde ve masaların yanı sıra çok nadir de olsa oyun paketleri de yer alıyor.

İnternet üzerinden talep alıyor

Öte yandan İstanbul'da Uber'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasına rağmen şirketin internet adresi üzerinden açılan iş ortağı sayfasında halen minibüs taşımacılığına ilişkin taleplerin alındığı da görülüyor.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Uber-taksi gerilimi sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Uber'e hizmet veren araçların lisansların iptal edileceğine yönelik aldığı karar sonrasında çok sayıda VIP minibüs satışa çıkarılmış, galeri sahipleri gün içerisinde 20-25 aracın kendilerine geri döndüğünden bahsetmişti.

Çok sayıda araç trafikten men edildi

İstanbul genelinde Uber uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı hizmeti veren yaklaşık 7 bin araç bulunuyor. Ancak bu araçların çoğu henüz yasal bir düzenleme olmadığı için 'Yetkisiz yolcu taşımacılığı' gerekçesiyle trafikten men edilmişti.