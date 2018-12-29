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UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi

İstanbul’da bir UBER sürücüsü ile yolcusu arasında ücret yüzünden tartışma çıktı. Sürücü tartıştığı kadın müşterisi ile yol kenarında bekleyen başka bir kadına çarparak kaçtı. Polis tarafından yakalanan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, hafif yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 06:42
UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi

Olay, Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre UBER sürücüsü ile kadın yolcusu arasında ücret yüzünden tartışma çıktı. Yol kenarında devam eden tartışmaya çevredekiler de dâhil olunca, ismi öğrenilemeyen UBER sürücüsü aracına bindi. Sürücü araçla hareket ettikten sonra önce tartıştığı müşterisine ardından da yol kenarında bekleyen bir başka kadına çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı ezilen iki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balat yönünde kaçmaya çalışan aracı polis Ayvansaray Caddesi üzerinde durdurdu. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken aracın sağ aynasının ve yan kapının kırık olduğu görüldü. 

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 06:42
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