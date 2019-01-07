0553 313 94 23

Uber geri mi geliyor? Binali Yıldırım'dan Son dakika Uber açıklaması

Taksiciler ile UBER taşımacılığı arasında yoğun bir çekişme söz konusu olmuş, UBER’in yasaklanmasına ilişkin çalışmalar yapılmıştı. AK Parti İBB adayı ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım’dan son dakika UBER açıklaması geldi. Binali Yıldırım UBER konusunda, "Bunu yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım" demesi üzerine UBER gerimi geliyor? UBER yasal mı olacak? sorusu tekrar gündeme geldi. İşte Binali Yıldırım’dan son dakika UBER açıklaması geldi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:04
Uber geri mi geliyor? Binali Yıldırım'dan Son dakika Uber açıklaması

Taksiciler ile UBER taşımacılığı arasında yoğun bir çekişme söz konusu olmuş, UBER’in yasaklanmasına ilişkin çalışmalar yapılmıştı. AK Parti İBB adayı ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım’dan son dakika UBER açıklaması geldi. Binali Yıldırım UBER konusunda, "Bunu yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım" demesi üzerine UBER gerimi geliyor? UBER yasal mı olacak? sorusu tekrar gündeme geldi. İşte Binali Yıldırım’dan son dakika UBER açıklaması geldi.

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi.  Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Uber ile ilgili soruyu da cevap verdi. "80'li yıllarda iki taksim vardı" diyen Binali Yıldırım, "Taksiler şehrimizin aynasıdır. Taksicilerin gözden geçirilmesi lazım. Eğitim, standartlar, güvenlik yönleriyle yapılması gereken çok işler var.Uber, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum" ifadesini kullandı.

"Uber işi bitti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uber konusuna ilişkin, “Uber diye bir şey çıkmış, o iş bitti. Artık öyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemi var. Bu nereden çıktı. Avrupa’da varmış, bana ne oradan ya biz karanını vereceğiz. Bu konuyla ilgili olarak sayın vali bütün yetki sizde İç İşleri Bakanlığımız talimatı verdi. Kendine göre taksicilik sistemi böyle bir şey yok” demişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:04
  1. İstanbul
  2. uber son dakika
  3. uber geri mi geliyor
  4. uber yasal mı oluyor
  5. binali yıldırım uber açıklaması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere’de araç satışları 2018’de azaldı
    1. İngiltere’de araç satışları 2018’de..
    2. Niğde'de markete eşeğiyle giren adam..
    3. Tayland'da alıkonulan Suudi genç kız
    4. GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de kayıp..
    5. Ağız kokusuna çareler
    6. Ultrason solak yapıyor!
    7. Samsun açıklarında batan gemi
    8. "Küçük Prens" TRT Radyo'da yarın..
    9. Real Madrid, Diaz'ı basına tanıttı
    10. Afganistan'da patlama: 6 ölü
    11. Yerlikaya canlı yayında açıkladı:..
    12. İşte domuz gribine yakalanan Pelin..
    13. GÜNCELLEME - Bursa'da gıda..
    14. Maltepe'de ceset bulunması
    15. Miniklerin ‘dil’ çilesi
    16. İzmir'de su kesintisi hangi ilçelerde
    17. Albayrak'tan Erdoğan açıklaması: Pazar..
    18. Korkunç olay! Toprağa gömülü ceninin..
    19. Samsung, ekranların geleceğini CES'te..
    20. Serotonin en çok balık yağında bulunuyor
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Hesapta olmayan terör örgütü saldırıya geçti!
    Hesapta olmayan terör örgütü saldırıya geçti!
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"