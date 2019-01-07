Uber geri mi geliyor? Binali Yıldırım'dan Son dakika Uber açıklaması

Taksiciler ile UBER taşımacılığı arasında yoğun bir çekişme söz konusu olmuş, UBER’in yasaklanmasına ilişkin çalışmalar yapılmıştı. AK Parti İBB adayı ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım’dan son dakika UBER açıklaması geldi. Binali Yıldırım UBER konusunda, "Bunu yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım" demesi üzerine UBER gerimi geliyor? UBER yasal mı olacak? sorusu tekrar gündeme geldi. İşte Binali Yıldırım’dan son dakika UBER açıklaması geldi.

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Uber ile ilgili soruyu da cevap verdi. "80'li yıllarda iki taksim vardı" diyen Binali Yıldırım, "Taksiler şehrimizin aynasıdır. Taksicilerin gözden geçirilmesi lazım. Eğitim, standartlar, güvenlik yönleriyle yapılması gereken çok işler var.Uber, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum" ifadesini kullandı.

"Uber işi bitti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uber konusuna ilişkin, “Uber diye bir şey çıkmış, o iş bitti. Artık öyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemi var. Bu nereden çıktı. Avrupa’da varmış, bana ne oradan ya biz karanını vereceğiz. Bu konuyla ilgili olarak sayın vali bütün yetki sizde İç İşleri Bakanlığımız talimatı verdi. Kendine göre taksicilik sistemi böyle bir şey yok” demişti.