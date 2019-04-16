0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

UBER esnafından Ankara çıkarması

İstanbul’dan "Halk Uber İstiyor" sloganıyla yolan çıkan UBER sürücüleri, sorunlarını dile getirmek ve çözümleri için Ankara’ya konvoyla gelmek istedi.

16 Nisan 2019 Salı 23:47
UBER esnafından Ankara çıkarması

İstanbul’dan "Halk Uber İstiyor" sloganıyla yolan çıkan UBER sürücüleri, sorunlarını dile getirmek ve çözümleri için Ankara’ya konvoyla gelmek istedi. Sürücüler Ankara Akıncı gişelerine yakın bir noktada durduruldu. Yüzlerce UBER sürücüsünün katıldığı eyleme, kendilerinin yanında destek olmak için aileleri de katıldı.


Eylemle ilgili bilgi veren UBER sürücülerinden Metin Kaya, "Sosyal medyalardan sesimizi duyurmak istedik, ama devlet büyüklerimiz sesimizi duymadı. 4 yıldır UBER tam anlamıyla faaliyette bütün izin belgelerimiz tam olduğu halde mevzuata uygun olmadığımız gerekçesiyle hep önümüze bir set kuruldu. Devletin istediklerini tam bir şekilde yerine getirdik" diye konuştu.


"E faturaya geçişimizi istediler geçişimizi de yaptık ve tam vergimizi de veriyoruz, hem yolcu hem giderlerimizi, devletimize tam gösteriyoruz" diyen Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:


"İstanbul’daki ulaşım tekelleşmiş durumda, halkta tekelleşen taksiye güven duymuyor. UBER yıllardır dünyada, bir çok ülkede faaliyet gösteriyor ve güven kaynağı oluyor. Hatta bazı kaynaklardan istanbula alınmayacağız doğrultusun da haberler geliyor. Biz hakkımızı istiyoruz ve mağduruz. Buradaki birçok insan yüzde yüz kredi çekti ve inanılmaz borca saplanmış durumda, ailelerimize bakıyoruz ve devletimizden yardım bekliyoruz."


UBER sisteminin nasıl çalıştığını ve nasıl işlediğinianlatan Fethi Kaya, "Yolcularımız bu UBER sistemi üzerinden araç çağırdıkları zaman, otomatik olarak tuşladıkları zaman biz şoför arkadaşlarımız olarak net konuma geliyoruz. Yolcu bizi çağırdığı zaman ücretinin ne kadar tutacağını nereye gidecek, hiç bizimle muhatap olmasına gerek kalmıyor, gideceği yer ve ücreti nettir.Yolculuk esnasında uyumuş olsa bile biz konum olarak gideceği yere kadar götürüyoruz. Gideceği yere kaç dakikada ne kadar sürede hangi yolda gideceğini kendisi de birebir telefonda görebiliyor" diyerek sistem hakkında bilgi verdi.


Yolculuk bitiminde puanlama sisteminin olduğunu anlatan Kaya, "Yolculuk sonunda biz yolcuya, yolcu bize puan vermek zorunda, puanlama sistemi var 1 ile 5 arasında yolcu ne kadar memnun kaldıysa,ona göre puan veriyor, üstelik bizde onlara puan veriyoruz. Sistemde fotoğraflarımız var ve yorumda yapıyorlar bizim yaptığımız her şey kayıt altında,yolculuk sonunda da yolcularımıza e fatura sistemiyle e mailine gidiyor" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 23:47
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yavuz, canlı yayında soruları yanıtladı
    1. Yavuz, canlı yayında soruları yanıtladı
    2. Yemen meclisinden 4 yıl sonra bütçe..
    3. Foseptik çukuruna düşen 2 çocuk öldü
    4. Kamp alanında çok sayıda lastiği yakıp..
    5. Yavuz, canlı yayında soruları yanıtladı
    6. UBER esnafından Ankara çıkarması
    7. Firavun Sisi'nin diktatörlüğünü..
    8. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu:..
    9. "İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi..
    10. Medine’yi çekirgeler bastı
    11. Bursa’daki feci kazada ölü sayısı 3’e..
    12. Kuzey Makedonya'da Türkçe televizyon..
    13. AK Parti İzmir İl Başkanlığına Kerem..
    14. Cezayir'de yeni Anayasa Konseyi..
    15. Didim’de 51 kaçak göçmen yakalandı
    16. GÜNCELLEME - Londra'da çevrecilerin..
    17. Arap liderlerden Netanyahu'ya seçim..
    18. "Filistin'de Trump'ın hiç ortağı yok"
    19. TİKA'dan Kosova'da "Özel Eğitim..
    20. Notre Dame için toplanan bağışlar 700..
    21. Basketbolda maçın ardından
    22. Yücel İldiz: Bugüne kadar hesaplarımız..
    23. Zeljko Obradovic: “Çok iyi savunma..
    24. Ardahan AK Parti’de istifa
    25. Fenerbahçe play-off'a mükemmel başladı!
    26. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 2030'a..
    27. Ticaret Bakanı Pekcan ABD'li mevkidaşı..
    28. Sarunas Jasikevicius: “Çok daha iyi..
    29. Erbaş Yeni Zelanda'da! "Çok büyük..
    30. Almanya’da Notre Dame seferberliği
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Güvenlik uzmanı Ağar'dan hayati uyarı: Bu bir tezgah, tuzağa düşülmemeli!
    Güvenlik uzmanı Ağar'dan hayati uyarı: Bu bir tezgah, tuzağa düşülmemeli!
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    Seçimden iki ay önce Binali Yıldırım’a tehdit: Seçilsen de mazbata yok!
    Seçimden iki ay önce Binali Yıldırım’a tehdit: Seçilsen de mazbata yok!