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UBER derneğinden taksiciler derneğine suç duyurusu

Üyelerinin büyük bir kısmı Uber sistemi üzerinden çalışan Lisanlı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, geçtiğimiz hafta görülen Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin dava nedeniyle açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:42
UBER derneğinden taksiciler derneğine suç duyurusu

Çoğu üyesi Uber sistemi üzerinden hizmet veren Lisanlı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, bugün avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunan Metin Magriso, daha sonra adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı.

"Taksici saldırısı nedeniyle 20-22 suç duyurusunda bulunduk"

Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin davanın ertelendiğini anlatan Magriso, "Bir önceki davada İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun bir açıklaması vardı, 'mahkeme bizim lehimizde karar vermezse, bizim lehimizde karar vermezse, bizim istediğimiz gibi sonuç almazsak sokakları yakar yıkarız, sabrımız taşar gibisinden' bir açıklama yapmıştı. Kendi meslektaşları tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Geçtiğimiz haftaki davanın hemen öncesinde yaptığı açıklamalar neticesinde yine İstanbul'un çeşitli yerlerinde taksiciler tarafından Uber araçlarına saldırılar düzenlenmeye başlandı. Çok sayıda saldırı intikal etti derneğimize. Biz de bu saldırılar sonucunda yaklaşık olarak 20-22 tane suç duyurusunda bulunduk. Gördüğümüz kadarıyla biz bunun önüne bu şekilde geçemeyeceğimizi anladık. Devletimize sığınmaya karar verdik" dedi.

"Sosyal medyadaki aşağılayıcı hesaplar hakkında da suç duyurusunda bulunduk"

Eyüp Aksu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Magriso, "Ayrıca sosyal medya hesaplarından taksicileri örgütlemeye, taksicileri Uber araçlarına saldırmaya yönelik bizi rencide edici, benim şahsımı ve yönetimdeki arkadaşlarımı aşağılayıcı hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunduk. İfademizi verdik. Artık bu yargıya intikal etmiş bir olay olarak sonucunu hep beraber bekleyeceğiz. Biz kendi dernek üyelerimizi ve tüm Uber sistemi altına çalışan arkadaşlarımızı bir kez daha sükunete davet ediyoruz. Herhangi bir sıkıntıda emniyet birimleriyle paylaşmalarını istiyoruz. Herhangi bir fiziki karşılık vermemelerini sakin olmalarını istiyoruz. Aynı anlayışı taksici arkadaşlarımızdan da istiyoruz. Burada 3-5 tane kendini bilmez kişinin yaptığı taşkınlığı, kendini bilmezliği tabii ki, tüm taksici  camiasına mal etmiyoruz. Kendi içimizde 3 bin tane taksici var, Uber sisteminde ahenkle çalıştığımız. Bunları tabi ki tenzih ediyoruz" diye konuştu. 

Şikayetçi oldu

Metin Magriso savcılığa verdiği ifadesinde ise "Eyüp Aksu sosyal medya hesaplarından ve benzer şekildeki açıklamaları ile taksici esnafını tahrik ederek Uber sisteminde çalışan sürücülere saldırmalarına yol açmış, ayrıca Uber sisteminde çalışan sürücüleri sığıra benzetmiştir. Şikayetçiyim" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:42
  1. İstanbul
  2. Lisanlı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso
  3. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu
  4. UBER
  5. Taksi
  6. UBER-Taksi kavgası
  7. suç duyurusu

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