0553 313 94 23

Uber Avrupa ülkesini karıştırdı

İspanya’nın çeşitli şehirlerinde toplanan taksi şoförleri, Uber ve benzeri uygulamaları protesto etti. İspanyalı taksi şoförleri, Uber ve benzeri ulaşım şebekesi şirketi uygulamalarını protesto etmek amacı ile ülkenin çeşitli kentlerinde sokağa çıktı. Barselona'da hafta sonundan beri devam eden...

31 Temmuz 2018 Salı 01:51
Uber Avrupa ülkesini karıştırdı

İspanyalı taksi şoförleri, Uber ve benzeri ulaşım şebekesi şirketi uygulamalarını protesto etmek amacı ile ülkenin çeşitli kentlerinde sokağa çıktı. Barselona'da hafta sonundan beri devam eden protestolar, bugün Valensiya ve Sevilla kentlerinde de gerçekleştirildi. Caddeleri dolduran taksiciler, uzun süre trafiğin akışını engelledi.

Düzenledikleri eylemler ile hükümet üzerinde baskı oluşturmak isteyen taksi şoförleri, bugün Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ile de bir araya geldi. Görüşmede taraflar arasında uzlaşma sağlanamazken, Uber ve benzeri uygulamalara verilen izinlerin sınırlandırılmasını isteyen taksi şoförleri haklarını elde edene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 01:51
  1. İspanyalı taksi şoförleri
  2. Uber

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Golcü futbolcu adım adım Galatasaray'a! Kiralık olarak geliyor...
    1. Golcü futbolcu adım adım..
    2. Galatasaray'ın transfer listesindeydi..
    3. İlhan Mansız o futbolcunun Beşiktaş'a..
    4. Uber Avrupa ülkesini karıştırdı
    5. ABD'de uçak düştü
    6. Arjantin ekibi Trabzonspor'da forma..
    7. Çorlu faciasının ardından makinistler..
    8. TSK'da bir ilk! Ulupamirli Kırgız..
    9. Pompalara yansımayacak! Akaryakıta zam
    10. CHP'li vekilden şaka gibi açıklama:..
    11. Şok iddia: Elektrik ve doğalgaza zam..
    12. 2018 YKS sonuçları açıklandı!
    13. Dar gelirli vatandaşlara TOKİ'den..
    14. Türkiye'den Moğolistan'a FETÖ uyarısı
    15. Meral Akşener'den kurultay açıklaması
    16. Gıda Tarım Ve Hayvancılık..
    17. Dost Kart sahibi 50 kişi işe alınacak
    18. Türk askerinin Katarlı generali..
    19. Muhteşem mimarisiyle göz dolduruyor:..
    20. Avrupa'da ırkçılık tartışmaları büyüyor
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    MEB'de yeni hat dönemi! Bakan Selçuk talimat verdi
    MEB'de yeni hat dönemi! Bakan Selçuk talimat verdi
    MİT yatakta basıp şafakta paketliyor!
    MİT yatakta basıp şafakta paketliyor!