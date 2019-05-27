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UAÖ'den, İsrail'in AA kameramanını sınır dışı etme planına tepki

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in, AA kameramanı Mustafa el-Haruf'un sınır dışı edilmesi yönünde alacağı muhtemel kararın savaş suçu sayılacağını açıkladı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:26
UAÖ'den, İsrail'in AA kameramanını sınır dışı etme planına tepki

KUDÜS (AA) - Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), İsrail'in, Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Mustafa el-Haruf'un işgal altındaki Filistin topraklarından sınır dışı edilmesi yönünde alacağı muhtemel kararın savaş suçu sayılacağını bildirdi.

Örgüt tarafından yapılan ve Filistin haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamada, Haruf'un sınır dışı edilmesine ilişkin alınması muhtemel bir kararın, savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kuruluş belgesi olan Roma Statüsü'ne göre savaş suçu sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan Haruf'a Doğu Kudüs'te daimi ikamet izni verilmesi gerektiği kaydedildi.

Uluslararası Af Örgütünün Kudüs Ofisi Başkanı Salih Hicazi de Haruf'un ikamet izni başvurusunun reddedilmesi ve mesnetsiz suçlamalar üzerinden sınır dışı edilmesi isteminin hukuk dışı olduğunu bildirdi.

Haruf'un derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Hicazi, keyfi gözaltı uygulaması ve sınır dışı etme planının, İsrail'in uyguladığı uzun vadeli "Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin sayısını azaltma" politikasının yansıması olduğuna işaret etti.

İsrail'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve Haruf'a ikamet izni verme çağrısı yapan Hicazi, uluslararası toplumun da İsrail'e baskı uygulaması için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

İsrail polisi, Haruf'u 22 Ocak'ta gözaltına almıştı. Haruf, İsrail’in Ramla şehrindeki Givon Cezaevi’nde tutuluyor. İsrail Savcılığı, 20 yıldır Kudüs'te yaşayan ve Kudüslü olan Haruf'un, sınır dışı edilmesini istiyor.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:26
  1. Mustafa el-Haruf
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