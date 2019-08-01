UAEA'nın yeni başkanı ocak ayına kadar görevine başlayacak

ANKARA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) yeni başkanının ocak ayına kadar görevine başlayacağı bildirildi. UAEA'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlediği özel toplantının ardından, üye ülkelerin başkan adaylıklarını 5 Eylül'e kadar kabul etmeyi kararlaştığı ve Ekim 2019'da ajansın yeni başkanının atanmasının ümit edildiği belirtildi. Açıklamada, yeni başkanın en geç 1 Ocak 2020'de görevine başlamasının planlandığı da belirtildi. UAEA Başkanı Japon diplomat Yukiya Amano, iki hafta önce 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Geçen ay sonundaki UAEA yönetim kurulu toplantısında, Romanya asıllı diplomat Cornel Feruta, geçici başkan olarak belirlenmişti. Başkanlık yarışı, İran'ın nükleer programının son dönemde yol açtığı uluslararası gerilim açısından önem teşkil ediyor. UAEA, temmuz ayı başında İran'ın, 2015'te bu ülkeyle imzalanan nükleer anlaşmada belirlenen yüzde 3,67'lik uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmuştu. Tahran yönetimi, nükleer anlaşmadan çekildikten sonra ABD'nin uygulamaya koyduğu ekonomik yaptırımlar nedeniyle anlaşmadan kaynaklanan çıkarlarına ulaşamadığını belirterek taraf ülkelerden (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa ve AB) çıkarlarını temin etmelerini istemiş, taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine uranyum oranı ve miktarıyla ilgili taahhütlerini gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı.

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