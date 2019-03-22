U19 Bilecik Gençler Ligi kur’aları çekildi Bilecik’te U19 Bilecik Gençler Ligi kur’aları çekilirken, müsabakalar 29 Mart’ta başlayacak.

Bilecik’te U19 Bilecik Gençler Ligi kur’aları çekilirken, müsabakalar 29 Mart’ta başlayacak.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında U19 Bilecik Gençler Ligi kur’aları çekildi. 4 takımın mücadele edeceği ligde 1299 Bilecik Kulübü Spor, 1308 Osmaneli Belediyespor, Söğütspor ve Vitraspor yer alacak. Çift devreli oynanacak müsabakaların ilk yarısı 6 hafta sonunda biterken, şampiyon olan takım Bilecik’i şehir dışında oynanacak grup müsabakalarında temsil edecek.

Kura çekilişine ,Bilecik ASKFBaşkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve lige katılan takımların başkan ve yöneticileri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.