TYP maaşları ne kadar? 2018 Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı

Bakanlıklar ve kamu kurumları İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında personel alımı yapmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR TYP üzerinden okul temizliği, bakım ve onarım işlerinde çalıştırılmak üzere 80 bin kişiyi işe alacak. Peki TYP maaşları ne kadar olacak? 80 bin personel alımı ne zaman yapılacak ve alımı yapılan İŞKUR TYP’liler ne zaman işbaşı yapacak?

TYP’ye ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınırken, program okulların açılmasıyla birlikte başlayacak" denildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Yürütülen çalışmalar ile çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almasının kaliteli eğitimin olmazsa olmaz bir parçası olduğunun bilinciyle hem ailelerin gözünün arkada kalmaması hem de evlatlarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması için Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı ile beraber önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplum yararına çalışma programı kapsamında 80 bin kişinin işe alınacağını açıkladı. Açıklamaya göre, söz konusu kişiler okulların temizlik bakım ve onarım işlerini yapacak. İŞKUR üzerinden alınacak başvuruların ardından program, ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacak. Eğitim öğretim yılı süresince de devam edecek. TYP kapsamında okullarda görev alacak her bir katılımcı için aylık asgari ücret üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek.