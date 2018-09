İŞKUR TYP 80 bin personel alımları ne zaman? 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika olarak personel alımının yapılacağını duyurdu. Adalet, Sağlık Bakanlığı’nın yanında Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımının yapılacağını açıklamıştı. Personel alımı yapacak son kurum ise Çalışma Bakanlığı oldu. Peki Çalışma Bakanlığı ne kadar personel alımı yapacak? Çalışma Bakanlığı personel alım şartları ve başvuruları nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplum yararına çalışma programı (TYP) kapsamında 80 bin kişinin işe alınacağını açıkladı. Açıklamaya göre, söz konusu kişiler okulların temizlik bakım ve onarım işlerini yapacak.

TEMİZLİK BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇALIŞACAKLAR

Konu ile ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Üç bakanlık arasında imzalanacak "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" işbirliği protokolüyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR kanalıyla, okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 bin kişilik ödeneği il müdürlüklerine aktaracak. Ayrıca, okullarımızda yine TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20.000 ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri an be an takip ederek olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacaklar. Böylece toplamda 80 bin kişi TYP’den faydalanacak.

TYP’ye ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınırken, program okulların açılmasıyla birlikte başlayacak" denildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Yürütülen çalışmalar ile çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almasının kaliteli eğitimin olmazsa olmaz bir parçası olduğunun bilinciyle hem ailelerin gözünün arkada kalmaması hem de evlatlarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması için Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı ile beraber önemli bir adım atıyoruz” dedi.

TYP NEDİR?

İŞKUR, işgücü piyasasına girmekte zorlanan vatandaşların toplum yararına bir iş yapmasını ya da bir hizmet gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu durumdaki vatandaşların çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazanması ve geçici gelir desteği verip, işgücü piyasasına uyumunun kolaylaşmasi hedefleniyor.