TYP başvuru 2019 İŞKUR KPSS şartsız son dakika TYP alım başvuruları

İŞKUR 2019 TYP başvuru şartları neler? Türkiye İş Kurumu İŞKUR Toplum Yararına Programlar TYP kapsamında 7 bin 626 personel alımı için başvuruları alıyor. Toplum Yararına Program (TYP) KPSS'siz İŞKUR alımları sorgulama ve başvuru - E-Devlet üzerinden yapılmakta. Vatandaşların en merak ettiği soruların başında da İŞKUR personel alımı başvuru şartları geliyor. 2019 İŞKUR TYP iş ilanları başvuru şartları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Milyonlarca kişiye iş imkanı sağlayan İŞKUR TYP ile ilgili başvuru şartları neler? TYP başvurusu kimler yapabilir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş ilanları 2019 yılında da oldukça yoğun talep görüyor. İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartlarına ise haberimizde değindik. Binlerce iş arayana iş bulan İŞKUR personel alımlarına devam ediyor. TYP kapsamında kimler katılımcı olabilir, kimler olamaz ve ücret bilgileri gibi merak edilen konuları haberimizde derledik. Son olarak İŞKUR'da aralarında İstanbul, Çanakkale, Eskişehir gibi illerin de olduğu toplam 13 il için TYP ilanı yayınlandı. İŞKUR KPSS şartlı ya da şartsız Türkiye genelinde pek çok ilan yayınlıyor. İşsiz olan vatandaşların yakından takip ettiği İŞKUR, 53 bin personeli hangi kadrolarda istihdam edecek? Türkiye İş Kurumu “İŞKUR” bünyesinde Toplum Yararına Programlar “TYP” kapsamında 273 farklı ilan için başvurular alınmaya başladı. 26 Mart 2019 itibarıyla TYP iş başvuruları kapsamında toplamda 7 bin 626 personel alımı için başvurular alınacak.

İŞKUR TYP alım başvuru şartları neler?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

İŞKUR TYP alımları nasıl yapılmakta?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

TYP katılımcılarına ne kadar para ödenmekte?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP hangi alanlarda uygulanmakta

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

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