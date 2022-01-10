Tymoteusz Puchacz kimdir? Tymoteusz Puchacz nereli kaç yaşında? Tymoteusz Puchacz hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor'un transfer için KAP'a bildirdiği Tymoteusz Puchacz kimdir? Trabzonspor , Union Berlin'in sol beki Tymoteusz Puchacz'ın kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada "Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Tymoteusz Puchacz kimdir?

Tymoteusz Puchacz, 23 Ocak 1999 yılında Polonya'nın Sulechow şehrinde dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Polonyalı, profesyonel kariyerine 2017'de ülkesinin en köklü ekiplerinden Lech Poznan'da başladı. Sol bek olarak görev yapan Puchacz, sırasıyla Lech Poznan, Zaglebie Sosnowiec, GKS Katowice formaları giydi.

Geçtiğimiz yıla kadar hiç ülkesi dışına çıkmayan 22 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz 2021'de Almanya'nın yolunu tuttu. Özellikle hücum gücüyle dikkat çeken, atağa çıkmayı seven ve skor katkısıyla ön planda olan 22 yaşındaki futbolcu, Union Berlin'e sezon başında 2.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bundesliga’da 17 maçın sadece 2'sinde kadroda olan Puchacz, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 7 maça çıktı, bulduğu kısıtlı sürede 2 asist yapma başarısı gösterdi. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Puchacz, Polonya Milli Takımı’nda ise 10 kez görev aldı.

Tymoteusz Puchacz istatistikleri

Puchacz bugüne kadar ise toplamda 194 maça çıkarken 18 gol 16 asist yaptı.