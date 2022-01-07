Tymoteusz Puchacz kimdir? Trabzonspor’un transfer ettiği Tymoteusz Puchacz nereli hangi takımda oynadı?

Tymoteusz Puchacz kimdir? Trabzspor'a transfer olanTymoteusz Puchacz nereli, hangi takım oyuncusu? Süper Lig’de liderlik koltuğunu kimselere kaptırmayan Trabzonspor bir yandan da bomba transfer haberleriyle ismini bir kez daha duyuruyor. Evrard Kouassi ve Edin Visca'yı kadrosuna katmayı başaran Trabzonspor, şimdi de son transferini sol bek pozisyonuna yaptı. Trabzonspor, Union Berlin forma giyen Tymoteusz Puchacz ile imzası attı.

Tymoteusz Puchacz kimdir?

Union Berlin takımında Defans mevkinde forma giyen Tymoteusz Puchacz, 23 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve 74 kilo olan Tymoteusz Puchacz, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Tymoteusz Puchacz, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Tymoteusz Puchacz, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.