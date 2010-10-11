TYB’nin ‘Yazar Okulu’ etkinliği

TYB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 yıldır iki dönem olarak gerçekleştirilen Yazar Okulu'nun “Demokratikleşme Süreci ve Yargı Reformu” başlıklı 17. dönem açılış dersini, Adalet Bakanı Sadullah Ergin verecek. Yeni dönemde “Sanat ve Tenkit”, “Din ve Düşünce”, “Felsefe ile Düşünme”, “Edebiyat ve İletişim”, “Yazarlığa Giriş” ile “Toplum ve İdeoloji” başlıkları altında dersler verilecek.