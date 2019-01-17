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TYB'den genç yazarlara teşvik ödülleri

17 Ocak 2019 Perşembe 17:16
TYB'den genç yazarlara teşvik ödülleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), gençleri kitap okumaya ve okuduğunu anlayarak tanıtma yazısı yazmaya teşvik etmek için yeni bir uygulama başlattı.

Konuya ilişkin TYB'den yapılan açıklamaya göre, genç okurların kaleme aldığı kitap tanıtım yazıları, değerlendirmeden geçtikten sonra yayınlanması uygun bulunanlar ödüllendirilecek.

Daha sonra TYB'nin internet sayfasında yayınlanacak yazılar adına, yazı sahibi öğrencilere hediye kitap ve telif ücreti takdim edilecek.

Edebi, fikri ve ilmi gibi her alandaki eserler hakkında yazılabilecek tanıtım yazıları "[email protected]" adresine gönderilebilecek.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:16
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