TYB Erzurum Şubesi’nden muhteşem final

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında kabul edilen ve koordinatörlüğünü Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan’ın yaptığı “Gençler, Şairleriyle Buluşuyor” projesi, muhteşem bir finalle sona erdi.

Projenin kapanış programında çalışmalarla ilgili bilgi veren Şube Başkanı M. Hanefi İspirli, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Erzurum’un kültür ve sanat hayatında önemli bir yer edinen TYB Erzurum Şubesi, aradan geçen 15 yılda, birbirinden anlamlı programlara ev sahipliği yaptı. Bugün, hem projemizin kapanışını, hem de Erzurum Kongresi’nin 100. Yıldönümü dolayısıyla hazırlanan programı icra etmekteyiz. Bu projeyi hayata geçirirken, öncelikli amaçlarımız vardı. Bunlardan en önemlisi de gençlik içerisinden edebiyat dünyasına yeni isimler kazandırabilmek ve bu işe gönüllü bireyler yetiştirebilmekti. Hazırlamış olduğumuz bu projeyle ilimizin altı ilçesini şairlerimizle ve yazarlarımızla birlikte gezip, gençlerimizi bu isimlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Ziyaret ettiğimiz ilçelerde öylesine güzel anılara şahitlik ettik ki bunları yaşamadan bilemezsiniz. Bu projenin bir diğer amacı da gençlerle birlikte olmak ve onlara değerli olduklarını hissettirebilmekti. Çünkü gençler, bizim aydınlık yarınlarımız ve geleceğimiz. Onlara vakit ayırmak, onlarla birlikte olmak, onların duygularına tercüman olmak bizlerin, yani sivil toplum örgütlerinin öncelikli görevidir. TYB Erzurum Şubesi de bu sorumlulukla hareket etmiş, elini taşın altına koymuş ve gönüllere dokunabilmiştir. Hiç şüphesiz ki bu proje, burada sona ermeyecektir. Projeyi sürdürülebilirlik kapsamında yeniden hazırlayıp, iki yıl içerisinde geriye kalan diğer ilçelerimizi de ziyaret etmiş olacağız.“Gençler, Şairleriyle Buluşuyor” projesini hayata geçirirken iyi bir niyetle yola çıktık ve güzel anılar eşliğinde amacımıza ulaştık. Ben, özellikle de bizlerle birlikte altı ilçemizi gezen şairlerimize, yazarlarımıza, yönetim kuruluna ve genç kardeşlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü onlar, otuz kuş olup şiire, edebiyata, kitaba ve bilgiye susamış gönüllere kanat çırptılar. Erzurum’un o sert kışında sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkıp, gecenin zifiri karanlığında evlerine döndüler. En büyük teşekkürü ve takdiri hiç şüphesiz ki onlar hak ettiler. Ve inanıyorum ki bu gençlerin uzattıkları eller ve dokundukları gönüller, gün gelecek bir gül bahçesine dönüşecek ve etrafına güzel kokular yayacaktır. Bu duygular eşliğinde sözlerime son verirken, bu projenin gerçek kahramanlarına; proje koordinatörümüz Yusuf Kotan’a, yönetim kurulu üyelerimiz Prof. Dr. Ömer Özden’e, İsmail Bingöl’e, Reşat Coşkun’a, sunucumuz Ömer Ergedik’e ve birbirinden değerli genç kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca bu projeyi kabul eden, destekleyen ve bizlere, gençlerle buluşma imkânı tanıyan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çok kıymetli yöneticilerine de şükran borçluyuz ve son olarak Erzurum Kongresi’nin 100. Yıldönümünü gönülden kutlarken, bu anlamlı geceye uzaktan ve yakından teşrif eden şairlerimize, şuan salonda bizlerle birlikte olan gönül dostlarına, destekleriyle bizleri onure eden Erzurum Valisi Okay Memiş Bey’e, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Bey’e, kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli yöneticilerine de kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.