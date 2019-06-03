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TYB Erzurum Şubesi İspir’de şairleri gençlerle buluşturdu

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen “Gençler Şairleriyle Buluşuyor” projesi İspir ile devam etti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
TYB Erzurum Şubesi İspir’de şairleri gençlerle buluşturdu

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen “Gençler Şairleriyle Buluşuyor” projesi İspir ile devam etti.


Sabah programında İspir Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, Yazar-Öğrenci Buluşması kapsamında Türk Dil Kurumu Uzmanı Yaşar Yılmaz ile gençlerle bir araya geldiler.


Öğrencilere"Dilimiz Kimliğimizdir" konulu bir konferans veren Yılmaz örneklerle dilimize neden sahip çıkılması gerektiğini anlattı.


Konuşma sonrası Yaşar Yılmaz öğrencilerle sohbet etti.


Öğleden sonra düzenlenen ikinci program İspir Fazilet Dağcı Çığlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.


İspir Kaymakamı Faruk Erdem, Belediye Başkan Ahmet Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul ve daire müdürleri, öğretmenlerin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunması ile başladı.


Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Başkanı M. Hanefi İspirli’nin yaptığı konuşma ile başlayan program daha sonra şiirlerin okunması ile devam etti.


TRT Erzurum Radyosu Spikerlerinden Ömer Ergedik’in sunumu ile yapılan şiir şöleninde TYB Erzurum Şubesi’nin genç üyeleri Cumali Ağırbaş, Elif Ezgi Yurtsever, Fatma Nur Tiryaki, Muhammet Tahir Can, Tuba Saymaz, Ruşen Yalap ve Feride Nursen değişik şairlerin şiirlerini seslendirdiler.Şair Yusuf Ziya Kibar ve Abdulnasır Kımışoğlu ise kendi şiirlerini okudular.


Şiir ve edebiyatsever katılımcılar için unutulmaz bir şölen havasında devam eden program sonunda, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Başkanı M. Hanefi İspirli, Kaymakam Faruk Erdem’e programa katkılarından dolayı TYB Erzurum Şubesi’nin 15. Yıl plaketini takdim etti.


Kaymakam Erdem’ de edebiyata ve sanata katkı sağlayan çalışmaları için Başkan İspirli’ye plaket takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Aynı zamanda şair olan İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun seslendirdiği kendi şiiri ile programa katkı yaptı. Başkan Coşkun TYB Erzurum Şubesi’ne faaliyetlerinden dolayı teşekkür ederek belediye olarak bu tür faaliyetleri İspir’de sık sık tekrarlayacaklarını belirtti.


Proje kapsamında öğrenci ve gençlere şairlerin kitapları, üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı baskılı bloknot ve kalem dağıtıldı.


Plaket takdimi ve fotoğraf çekilmesinin ardından program sona erdi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
  1. fotoğraf
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