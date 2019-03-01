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TYB Erzurum Şubesi“Gençler, Şairleriyle Buluşuyor” Projesiyle Çat’taydı

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından gerçekleştirilen "Gençler, Şairleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında ikinci buluşma Çat ilçesinde gerçekleştirildi.

01 Mart 2019 Cuma 09:07
TYB Erzurum Şubesi“Gençler, Şairleriyle Buluşuyor” Projesiyle Çat’taydı

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından gerçekleştirilen "Gençler, Şairleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında ikinci buluşma Çat ilçesinde gerçekleştirildi.


İlk olarak Çat Yatılı Bölge Okulu’nda öğrencilerle, Eğitimci-Yazar Sara Gürbüz Özeren’in sohbeti gerçekleştirildi.


Türkiye’de Çocuk Edebiyatı alanında önemli eserlere imza atan Özeren, öğrencilere yazma serüvenini ve tecrübelerini anlatarak kitap okumalarını, okumanın yeme içme gibi bir ihtiyaç olduğunu hatırlattı. Sohbet sonrasında kitaplarını imzalayan Özeren öğrencilerle sohbet etti.


Programın ikinci bölümü Çat Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde yapıldı.


Şair ve yazar Reşat Coşkun ile Yüksel Uca’nın katıldığı “Şiir Şöleni”nde TYB Erzurum Şubesi Gençlik Kolları üyesi, M.Tahir Genç, Haktan Dursun, Cumali Ağırbaş, Elif Ezgi Yurtsever, Kerime Çetinkaya, Ruşen Yalap, Tuba Saymaz ve Tuğba Subaşı tarafından Türk Edebiyatına mal olmuş isimlerin şiirleri seslendirildi.


Şube Başkanı M.Hanefi İspirli yaptığı açılış konuşmasında;


“Öncelikle bu projemizi destekleyen Gençlik Spor Bakanlığımıza, Çat ayağında bizlere gönüllerini açan ve destekleriyle bizleri onurlandıran İlçe Kaymakamı Tevfik Kumbasar ‘a, programın her aşamasında bizlerden desteğini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Recai Akçıl’e, kurumlarımızın çok kıymetli yöneticilerine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.


Her zaman olduğu gibi bu programda da gönülleri fetheden TYB ailesine, genç üyelerine, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan gönül dostlarına da teşekkür ettiğini belirten İspirli; özellikle geçlere ulaşma noktasındaki kararlılıklarının devam edeceğini söyledi.


Şair Reşat Coşkun ve Yüksel Uca’nın kendi şiirlerini seslendirdikleri programa ilçe daire müdürleri de katıldı.


Proje kapsamında öğrenci ve gençlere kitap, üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı baskılı bloknot ve kalem dağıtıldı.


Plaket takdimi ve fotoğraf çekilmesinin ardından program sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:07
  1. kitap
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