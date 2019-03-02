TY Elazığspor - Denizlispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, Denizlispor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Erhan Altın, maç boyu rakiplerine fazla pozisyon verdiklerini ifade etti. Altın, "Geriye düştüğümüz maçta toparlanmaya çalıştık. İkinci golü de bulup beraberliği sağlayabilirdik ama olmadı. Milli maç arasına kadar kalan 2 maçı da kaybetmeden atlatırsak hedefimize ulaşırız. Bu maçtan ders alıp Elazığspor’u ligde tutabilmek için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Denizlispor cephesi

Seyir zevki yüksek bir maçın oynandığını anlatan Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İdiz, iki haftadır takımının güzel bir çıkış yakaladığını belirerek, “Daha farklı da kazanabilirdik ama olmadı. Maçı kaybedebilirdik eğer bu maçtan puansız ayrılsak kimseye anlatacak bir sözümüz olmazdı. Futbolda konsantrasyonu bozmayınca kolay kolay kaybetmezsiniz. Galibiyeti hedeflediğimiz maçta 3 puanı alarak yolumuza devam ediyoruz. Rakibimize kalan maçlarda başarılar dileriz” diye konuştu