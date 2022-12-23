  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın konuştuğu küfür! Zaharova Zelenskiy'e fena saydırdı

Akşener, Kılıçdaroğlu'nu hem yalancı çıkardı hem de resti çekti! 'İzin alma mecburiyetim yok!'

Türkiye'de Kasım ayında kapanan şirket sayısı belli oldu

CHP’li belediye müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı! Rüşvet skandalında yeni gelişme

Altın çakıldı, uyarı geldi! Fiyatlar baskı altında…

CHP'li Özgür Özel utanmadan söyledi: Semra Güzel oylamasına ret verdik

Tarihi heyecanlandıran keşif: Bilim dünyasını sarsacak gelişmenin peşine düştüler! Nuh'un Gemisi'nin sırları ne?

Allah razı olsun Meral Akşener'den: Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın

Volkswagen'den sürpriz adım! Türkiye'ye getirme kararı aldılar

Yatırımcılar Bay Kemal’i takmadı
Medya Twitter'la alakalı şok gerçek ortaya çıktı! Türkiye ile ilgili de...
Medya

Twitter'la alakalı şok gerçek ortaya çıktı! Türkiye ile ilgili de...

Twitter'ın, ABD ordusunun talebi üzerine Orta Doğu'daki psikolojik harp operasyonları hesaplarına dahili koruma sağladığı ve bunlara onaylı hesap (mavi tik) özelliği verdiği ortaya çıkmıştı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "CENTCOM; Yemen, Suriye, Irak, Kuveyt ve Orta Doğu'nun genelinde insanların fikirlerini şekillendirmek için üretilen içerikleri yaymak için Twitter'ın korumaya aldığı bu hesapları kullanıyormuş" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 15:08:00 -
Twitter'la alakalı şok gerçek ortaya çıktı! Türkiye ile ilgili de...

Twitter'ın, ABD ordusunun talebi üzerine Orta Doğu'daki psikolojik harp operasyonları hesaplarına dahili koruma sağladığı ve bunlara onaylı hesap (mavi tik) özelliği verdiği ortaya çıkmıştı.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "CENTCOM; Yemen, Suriye, Irak, Kuveyt ve Orta Doğu'nun genelinde insanların fikirlerini şekillendirmek için üretilen içerikleri yaymak için Twitter'ın korumaya aldığı bu hesapları kullanıyormuş" ifadelerini kullandı.

Tezel, "Yeni ifşaatlarda Pentagon'un psikolojik operasyonlarının Türkiye ayağı da deşifre olur mu dersiniz?" sorusunu sorduğu yazısında şunları kaydetti:

"Elon Musk, Twitter'ın eski yönetiminin uygulamalarına yönelik sekizinci ifşaatını yaptı. Ve Twitter'ın ABD ordusunun talebi üzerine Orta Doğu'daki psikolojik harp operasyonları hesaplarına dahili koruma sağladığı ve bunlara onaylı hesap (mavi tik) özelliği verdiği ortaya çıktı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) psikolojik harekatlarının parçası olan hesapları şikayet gibi durumlara karşı koruma listesine (beyaz liste) alınıp sonra da bu hesaplar onaylı hesap işareti veriliyormuş.

Twitter yöneticileri yıllarca platformda hükümet destekli gizli propaganda kampanyalarını tespit etmek ve engellemek için çaba sarf ettiklerini söylüyorlardı.

Meğer perde arkasında, ABD ordusunun psikolojik harekat hesaplarını korumaya alıyorlarmış.

CENTCOM; Yemen, Suriye, Irak, Kuveyt ve Orta Doğu'nun genelinde insanların fikirlerini şekillendirmek için üretilen içerikleri yaymak için Twitter'ın korumaya aldığı bu hesapları kullanıyormuş.

Şaşırdık mı? Hayır! Yeni ifşaatlarda Pentagon'un psikolojik operasyonlarının Türkiye ayağı da deşifre olur mu dersiniz?

Asıl cevap bekleyen soru; Elon Musk bu ifşaatları neden yapıyor?"



 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23