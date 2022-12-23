Twitter'la alakalı şok gerçek ortaya çıktı! Türkiye ile ilgili de...

Twitter'ın, ABD ordusunun talebi üzerine Orta Doğu'daki psikolojik harp operasyonları hesaplarına dahili koruma sağladığı ve bunlara onaylı hesap (mavi tik) özelliği verdiği ortaya çıkmıştı.



Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "CENTCOM; Yemen, Suriye, Irak, Kuveyt ve Orta Doğu'nun genelinde insanların fikirlerini şekillendirmek için üretilen içerikleri yaymak için Twitter'ın korumaya aldığı bu hesapları kullanıyormuş" ifadelerini kullandı.

Tezel, "Yeni ifşaatlarda Pentagon'un psikolojik operasyonlarının Türkiye ayağı da deşifre olur mu dersiniz?" sorusunu sorduğu yazısında şunları kaydetti:

"Elon Musk, Twitter'ın eski yönetiminin uygulamalarına yönelik sekizinci ifşaatını yaptı. Ve Twitter'ın ABD ordusunun talebi üzerine Orta Doğu'daki psikolojik harp operasyonları hesaplarına dahili koruma sağladığı ve bunlara onaylı hesap (mavi tik) özelliği verdiği ortaya çıktı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) psikolojik harekatlarının parçası olan hesapları şikayet gibi durumlara karşı koruma listesine (beyaz liste) alınıp sonra da bu hesaplar onaylı hesap işareti veriliyormuş.



Twitter yöneticileri yıllarca platformda hükümet destekli gizli propaganda kampanyalarını tespit etmek ve engellemek için çaba sarf ettiklerini söylüyorlardı.

Meğer perde arkasında, ABD ordusunun psikolojik harekat hesaplarını korumaya alıyorlarmış.



CENTCOM; Yemen, Suriye, Irak, Kuveyt ve Orta Doğu'nun genelinde insanların fikirlerini şekillendirmek için üretilen içerikleri yaymak için Twitter'ın korumaya aldığı bu hesapları kullanıyormuş.



Şaşırdık mı? Hayır! Yeni ifşaatlarda Pentagon'un psikolojik operasyonlarının Türkiye ayağı da deşifre olur mu dersiniz?



Asıl cevap bekleyen soru; Elon Musk bu ifşaatları neden yapıyor?"







