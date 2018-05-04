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Twitter'dan flaş uyarı! Şifrelerinizi değiştirin

Twitter, kendi sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini istedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:47
Twitter'dan flaş uyarı! Şifrelerinizi değiştirin

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin kendi sisteminde farkedilen teknik bir sorundan dolayı, dünya genelindeki bütün kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesi talep edildi.

TEDBİR AMAÇLI İSTENDİ

Söz konusu teknik sorunun fark edildikten sonra çözüldüğünün belirtildiği açıklamada, güvenlik ihlaline rastlanmadığı, ancak tedbir amaçlı kullanıcılardan şifre değişiminin istendiği bildirildi.Twitter'ın dünya genelindeki aylık ortalama kullanıcı sayısı 336 milyon.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:47
  1. Twitter

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