Twitter'dan flaş uyarı! Şifrelerinizi değiştirin

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin kendi sisteminde farkedilen teknik bir sorundan dolayı, dünya genelindeki bütün kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesi talep edildi.



TEDBİR AMAÇLI İSTENDİ



Söz konusu teknik sorunun fark edildikten sonra çözüldüğünün belirtildiği açıklamada, güvenlik ihlaline rastlanmadığı, ancak tedbir amaçlı kullanıcılardan şifre değişiminin istendiği bildirildi.Twitter'ın dünya genelindeki aylık ortalama kullanıcı sayısı 336 milyon.