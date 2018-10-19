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Twitter'dan Cemal Kaşıkçı kararı!

ABD basını, Twitter üzerinden kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili paylaşım yapan bot hesapları kapattığını duyurdu.

19 Ekim 2018 Cuma 15:58
Twitter'dan Cemal Kaşıkçı kararı!

Sosyal medya platformundaki bu hesapları fark eden kanal, Twitter'a hesapları bildirdikten sonra şirketin harekete geçerek bunları kapattığını yazdı.

NBC'nin haberine göre yüzlerce hesaptan oluşan Suudi Arabistan'ın bot hesapları, Suudi hükümeti yanlısı tweetleri aynı anda retweet ediyor, aynı vakitlerde hükümet yanlısı tweetler atıyordu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Twitter adına konuşma yetkisi olmadığı için adının gizli tutulmasını isteyen bir Twitter çalışanı, şirketin Suudi Arabistan'ın bu tür faaliyetlerinden haberdar olduğunu, bu hesaplar dışında da çok sayıda hesabın kapatıldığını söyledi.

Milyonlarca hesap engellendi

Twitter son aylarda bu tür hesapları kapattığını duyurmuştu. Rusya ve İran'la ilişkili hesapları da kapatan Twitter toplamda milyonlarca sahte hesabı engellediği açıkladı.

Atlantik Konseyi Dijital Araştırma Laboratuvarı araştırmacısı Ben Nimmo, Suudi hesaplarının kullandığı yöntemin otomatik bir şekilde fark edilmeyi engellediğini söyledi.

Nimmo'ya göre hesaplar aynı anda aynı tweetleri atsa da bunu sık sık yapmamaları sayesinde fark edilmediler.

11 milyon sosyal medya kullanıcısı

Suudi Arabistan'da 11 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor.

Bot hesaplar hükümet tarafından bu kullanıcıların gördükleri tweetleri etkilemek ve Twitter gündemini değiştirmek için kullanılıyor.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 15:58
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  2. Cemal Kaşıkçı

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