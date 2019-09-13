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Twitter, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'nun hesabını askıya aldı

Küba Komünist Parti lideri Raul Castro, kızı Mariela Castro ve devlet kontrolündeki medya kuruluşlarının Twitter hesapları ''politika ihlali" gerekçesiyle askıya alındı

13 Eylül 2019 Cuma 05:45
Twitter, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'nun hesabını askıya aldı

NEW YORK (AA) - Twitter, Küba'da Komünist Parti lideri Raul Castro, kızı Mariela Castro ve devlet kontrolündeki medya kuruluşlarının hesaplarını askıya aldı.

Sosyal medya devlerinden Twitter tarafından, Raul Castro, kızı ve devlet kontrolündeki medya kuruluşlarının hesapları ''politika ihlali" gerekçe gösterilerek askıya alındı.

Küba Gazeteciler Birliğince, çok sayıda gazetecinin ve medya kuruluşunun Twitter hesaplarının engellenmesine tepki gösterilerek, ''sansür'' olarak nitelendirilen söz konusu uygulama kınandı.

Bu arada Twitter'ın söz konusu hesapları askıya alma kararının, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'in, "ABD yaptırımları nedeniyle ülkede yakıt sıkıntısı yaşanacağı" açıklamasına denk gelmesi ise dikkati çekti.



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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 05:45
  1. Küba
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