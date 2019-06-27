0553 313 94 23

TVHB’den ’evcil hayvan besleyenler takip altına alınsın’ çağrısı

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, sokağa atılan evcil veya süs hayvanlarının sayısının yüksek olduğunu belirterek, "Hayvan beslemek isteyenler kayıt altına alınmalı ve hayvanların durumu sürekli olarak izlenmelidir" dedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:42
TVHB’den ’evcil hayvan besleyenler takip altına alınsın’ çağrısı

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, sokağa atılan evcil veya süs hayvanlarının sayısının yüksek olduğunu belirterek, "Hayvan beslemek isteyenler kayıt altına alınmalı ve hayvanların durumu sürekli olarak izlenmelidir" dedi.


Son günlerde yazılı ve görsel medyada sokak köpeklerinin insanlara yönelik saldırı haberlerine sıkça rastladıklarını ve sokağa atılan evcil veya süs hayvanlarının sayısının yüksek olduğunu ifade eden TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Son günlerde yazılı ve görsel medyada sokak köpeklerinin insanlara yönelik saldırı haberlerine sıkça şahit olmaktayız. Ne yazık ki Türkiye’de, evde veya iç ortamlarda beslenmeye başlanıp kısa bir süre sonra sokağa atılan evcil ve süs hayvanı sayısı birçok ülkeye göre çok daha yüksek düzeylerdedir" diye konuştu.


İnsanların özenti veya hevesle aldığı hayvanları zamanla sokağa bırakmalarından kaynaklı sokaklardaki hayvan çokluğundan bahseden Eroğlu, "Sokak ve barınakların kentlerde yaşayan vatandaşların ve özellikle çocukların özenti veya hevesle aldığı ya da hediye edilen ancak, hediyeyi alan kişi tarafından zamanla bakımlarının zorluğundan dolayı sokağa terk ettiği özel ırk kedi ve köpeklerle dolu. Sokaklarımız adeta uluslararası kedi köpek ırkları katalogu gibi olmuştur. Bu durumda yapılması gereken kedi köpek ithalatının durdurularak kontrollü üremenin sağlanmasıdır" şeklinde konuştu.


Büyük şehirlerde ve sahil kesimlerinde bulunan şehirlerde ev ve süs hayvanı popülasyonu oluştuğunu anlatan Eroğlu, hayvanların ait olmadıkları bir habitatta yaşamaya zorlandıklarını vurgulayarak, "Özellikle büyük şehirlerde ve sahil kesimindeki şehirlerde günümüzde de artarak devam eden ev ve süs hayvan popülasyonu oluşmaya başlamıştır. Doğal ortamlarından koparılan bu hayvanlar, ait olmadıkları bir habitatta yaşamaya zorlandıkları için yeni geldikleri çevrenin doğal yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve hayvan türleriyle de bir mücadeleye girmektedir. Bu mücadele uyum sağlama yani adaptasyon mücadelesidir ki özellikle yurt dışı kökenli ırk hayvanlar bu mücadeleyi çoğunlukla kaybetmektedirler" ifadelerini kullandı.


Sokak hayvanlarının asıl isimlerinin sahipsiz ya da sahipleri tarafından terk edilmiş hayvanlar olduğunu aktaran Eroğlu, "Sokağa terk edilmiş ırk hayvanlar, sokakta doğup, yaşayan ve sokak yaşamına alışkın o yaşama uyum sağlamış adapte olmuş hayvanlardan çok daha fazla korku, şiddet ve travmaya maruz kaldıkları için hastalık ve ölüm tehlikesi ile daha çok karşılaşmaktadırlar. Genelleme ile hepsine sokak hayvanı diyoruz. Onlar sahipsiz ya da sahipleri tarafından terk edilmiş hayvanlardır. Ancak bu durumun sorumlusu onlar değil, bizler olduğumuz gerçeğini unutmamamız gerekmektedir" dedi.


Sokağa terk edilen hayvan sayısının sürdürülebilir şekilde azaltılması için caydırıcı cezalar ve çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, şunları kaydetti:


"Başta çocuklu aileler ve tek başına yaşayan kişilerin, okulların tatile girmesiyle bu tür cins kedi ya da köpekleri satın aldıklarını fakat tatil döneminin sona ermesi ile birlikte bu canlıları terk ettikleri ya da barınaklara bıraktıkları da sıkça rastlanılan olumsuzluklar arasındadır. Sokağa ya da barınaklara terk edilen hayvan sayısının sürdürülebilir şekilde azaltılması için evde beslenmek istenen hayvanların süs eşyası değil, birer canlı oldukları, sağlıklı ve doğasına uygun ortamlarda yaşam hakkına sahip oldukları unutulmamalı, sadece gösteriş, özenti veya tatmin amaçlı hayvan sahiplenilmesinin önüne geçilmelidir. Bu amaçla, ev ve süs hayvanı besleyen veya sahiplenenler hakkında yasal olarak caydırıcı cezai yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Bu noktada, ev ve süs hayvanı satışı yapanlar ve evde hayvan beslemek isteyenler kayıt altına alınmalı ve hayvanların durumu sürekli olarak izlenmelidir. Beslediği hayvanı sokağa bırakanların ya da bırakmak isteyenlerin bir daha bu tür evcil hayvan beslemesine izin verilmemelidir."


Gerçek hayvanseverin herhangi bir canı sokağa terk etmeyeceğini belirten Eroğlu, "Canlar hediye edilmez. Barınaklarda ya da sokaklarda sahibi tarafından bir eşya gibi terk edilen, yaşlı gözlerle yeni sahibini bekleyen, büyük çoğunluğu özel ırk olan binlerce kedi ve köpek var. Hayvan sevgisi, sadece bir hayvanı satın alıp, evde hayvan beslemek veya hayvana dokunabilmekle ilgili değildir. Barınaklardan hayvan sahiplenebiliriz. Hayvan sahiplenmeden önce bakamadığımız taktirde sonlarının ne olduğunu görmek için barınakları ziyaret edebilir, hatta bu sorumluluğu tecrübe etmek için barınaklarda çalışabiliriz. Belki o zaman onları yaşantımızın bir parçası olarak kabul edebiliriz" ifadelerini kullandı.


Hayvan sahiplenmek için besleyecek kişinin şartlarının uygun olması gerektiğini söyleyen Eroğlu, "Sahiplenmek için şartlarımız uygun değilse en azından onlara zarar verecek davranışlarda bulunmamalı ve kapımızın önüne bir kap su, bir kap yemek koyarak da sahipsiz hayvanlarımızın sokaktaki zor yaşamlarına destek olabiliriz. Şiddet görmüş, yaralanmış, aç veya bakımsız bir hayvan ya da sahipsiz başıboş bir yavru gördüğümüzde ona dokunamasak da bir telefonla ilgili birimlere haber vererek onun yaşamını kurtarabiliriz. Unutmayalım ki, insan olabilmenin yolu, yaratılmış her şeye sevgi ve merhamet duyabilmektir" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li vekil açık açık söyledi! En büyük teşekkür Demiraş'a
    1. CHP'li vekil açık açık söyledi! En..
    2. Yerleşim yerlerine yakın makilik..
    3. Başkan Gürkan, belediye personeli ile..
    4. "PKK'nın, Almanya'da Türklere karşı..
    5. "4 senedir parmağıma alyans..
    6. “ESO Tedarikçi Günleri”
    7. BM'den "Hol Kampı" tepkisi
    8. Beyin ölümü gerçekleşen gencin..
    9. HKÜ belgesel ekibi deniz fenerlerinin..
    10. SATSO Türk Müziği Topluluğu’ndan yaz..
    11. Organları 6 kişiye umut oldu
    12. Başkan Babaoğlu’ndan, Kick Boks..
    13. Kızılay’dan annelere “Sevgi Bohçası”
    14. SAMEK yılsonu genel sergisi açıldı
    15. Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür..
    16. Mardinkapı-Bağıvar Köprüsü hattında..
    17. Yok böyle gol! Wayne Rooney kaleciyi..
    18. Bakan Akar’dan Türk Kara Kuvvetlerinin..
    19. Ticari araçla motosiklet çarpıştı:1..
    20. Bingöl’de, Bal Festivali hazırlıkları
    21. Rektör Durmuş Mersin’in Gülnar ve..
    22. Oto klima esnafından sürücülere yazlık..
    23. Deniz Türüç'ün bonservis isyanı!
    24. Dil kurslarının yanında futbol ve halk..
    25. Yavru ayı yol kenarına oturarak..
    26. Sinop İl Turizm Eylem Planı uygulama..
    27. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi..
    28. Başkan Esen: “Asfalt çalışmamız devam..
    29. Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 ölü
    30. Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye..
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar