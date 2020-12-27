Tvfik Göksu'dan İmamoğlu'na çağrı: Yüce Kur'an-ı kim Türkçe okuttuysa görevden alınsın
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Şeb-i Arus etkinliği ile ilgili pişkin açıklamalar yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert ifadelerle tepki gösterdi.
Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Şeb-i Arus etkinliğinde yüce Kur'an'ı Türkçe olarak okumasına gelen tepkilerden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pişkin açıklamalarına sert ifadelerle tepki gösterdi.