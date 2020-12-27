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Siyaset Tvfik Göksu'dan İmamoğlu'na çağrı: Yüce Kur'an-ı kim Türkçe okuttuysa görevden alınsın
Siyaset

Tvfik Göksu'dan İmamoğlu'na çağrı: Yüce Kur'an-ı kim Türkçe okuttuysa görevden alınsın

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Şeb-i Arus etkinliği ile ilgili pişkin açıklamalar yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert ifadelerle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 23:59:00 -
Tvfik Göksu'dan İmamoğlu'na çağrı: Yüce Kur'an-ı kim Türkçe okuttuysa görevden alınsın

Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Şeb-i Arus etkinliğinde yüce Kur'an'ı Türkçe olarak okumasına gelen tepkilerden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pişkin açıklamalarına sert ifadelerle tepki gösterdi.

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Yorumlar

hizipsavar

bunu kadar cahil bunu kadar yüzsüz bunu kadar kıvıran yalanı eritip gerçek gibi sunan biri daha gelmemişti türk isyasetine. muhalefeti vermez ama artık buna chp li ipli ve pkklılarda oy vermez.
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