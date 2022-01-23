TV5 sunucusundan 3'ü 1 arada katmerli skandal! Sezen Aksu ve Sedef Kabaş'a bakın nasıl destek verdi
TV5'in sunucusu Hamza Yardımcıoğlu, tepkilerin odağındaki Sezen Aksu'nun Hz Adem ile Hz Havva'ya yapılan hakaretine destek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sana ne ulan" diyerek küstah bir ifadede bulunan Yardımcıoğlu, daha da ileri giderek Sedef Kabaş'ın hakaretini de beğendi. Tepkilerin çığ gibi yükseldiği Yardımcıoğlu, hakaretin ifade özgürlüğü olduğunu savundu.
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TV5'in Gizli Dosya sunucusu Hamza Yardımcıoğlu, sosyal medyadan Hz. Adem ile Hz Havva'ya hakaret eden şarkıcı parçası Sezen Aksu'ya destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözlerinin gündem olduğu ve konuyla ilgili haberlerin yayınlandığı sırada paylaşım yaptığı görülen Yardımcıoğlu'nun, "Sana ne ulan" demesi dikkat çekti.
Yardımcıoğlu, büyük tepki çeken şu ifadelerde bulundu:
"İsteyen istediği şarkıyı söyler, isteyen istediği cümleyi kurar. Sana ne ulan."
Sedef Kabaş'ın hakaretini de beğendi
Yardımcıoğlu, daha da ileri giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın tweetini de beğendi.
Pişkin savunma! Hakaret 'ifade özgürlüğü'ymüş
Tepkilerin çığ gibi geldiği Yardımcıoğlu, kendisini pişkince savunarak hakaretin ifade özgürlüğü olduğunu ifade etti.
Yardımcıoğlu, kendisini şu ifadelerle savundu:
"Hakaret etmek dahi ifade özgürlüğüdür. Daha ifade özgürlüğünün ne demek olduğunu bile bilmiyorsunuz."
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