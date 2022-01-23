TV5 sunucusundan 3'ü 1 arada katmerli skandal! Sezen Aksu ve Sedef Kabaş'a bakın nasıl destek verdi

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TV5'in Gizli Dosya sunucusu Hamza Yardımcıoğlu, sosyal medyadan Hz. Adem ile Hz Havva'ya hakaret eden şarkıcı parçası Sezen Aksu'ya destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözlerinin gündem olduğu ve konuyla ilgili haberlerin yayınlandığı sırada paylaşım yaptığı görülen Yardımcıoğlu'nun, "Sana ne ulan" demesi dikkat çekti.

Yardımcıoğlu, büyük tepki çeken şu ifadelerde bulundu:

"İsteyen istediği şarkıyı söyler, isteyen istediği cümleyi kurar. Sana ne ulan."

Sedef Kabaş'ın hakaretini de beğendi

Yardımcıoğlu, daha da ileri giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın tweetini de beğendi.

Pişkin savunma! Hakaret 'ifade özgürlüğü'ymüş

Tepkilerin çığ gibi geldiği Yardımcıoğlu, kendisini pişkince savunarak hakaretin ifade özgürlüğü olduğunu ifade etti.

Yardımcıoğlu, kendisini şu ifadelerle savundu:

"Hakaret etmek dahi ifade özgürlüğüdür. Daha ifade özgürlüğünün ne demek olduğunu bile bilmiyorsunuz."