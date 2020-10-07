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Medya TV yayın akışı
Medya

TV yayın akışı

TV rehberi | Televizyon yayınlarını yakından takip edenler hangi kanalda hangi programın başlayacağını merak ediyor. Bu sebeple pek çok kişi internette sık sık güncel yayın akışlarını araştırıyor. Akit Tv yayın akışı | TRT yayın akışı | Yayın akışı rehberi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 19:48:00 -
TV yayın akışı

TV yayın akışı öğren | Televizyon kanallarında yayınlanan programları, dizileri yakından takip edenler hangi kanalda hangi programların olduğunu araştırıyor. Peki, Akit TV yayın akışı nereden öğrenilir?

Akit TV yayın akışı

Akit TV yayınlarını yakından takip edenler saat kaçta hangi programın başlayacağını merak ediyor.

8 Ekim Perşembe Akit Tv yayın akışı

07:00 Murat Şahin | Gün Başlıyor

10:30 Murat Alan | Manşetlerin Dili

12:00 Feridun Erdoğral | Haber Bülteni

13:00 Feridun Erdoğral | Gün Ortası

14:00 Feridun Erdoğral | Haber Bülteni

14:30 Ahmet Özdemir | Ekonomi Ajandası

15:00 Feridun Erdoğral  Haber Bülteni

16:00 İsmail Öz | Eğitim Atlası

17:00 Feridun Erdoğral | Haber Bülteni

17:45 Hasan Aslan | İş ve Ekonomi

18:30 Adnan Sular | Söz Milletin

19:00 Muharrem Coşkun | Ana Haber

21:00 Yusuf Ozan Demir | Başka Açıdan

01:00 Mustafa Balevi | Gece Ajansı

AKİT TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 yayın akışı

TRT tarihi ve aile dizileriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Türk aile yapısına uygun, ahlaklı dizileri tercih eden TRT yabancı filmler konusunda da bir hayli hassas. TRT 1 izleyecek olanlar yayın akışını araştırıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

A Haber yayın akışı

A Haber izleyicileri saat kaçta hangi programların olacağını araştırıyor. A Haber yayın akışı için TIKLAYINIZ

TGRT Haber yayın akışı

TGRT Haber izleyicileri haftanın hangi günü saat kaçta hangi programların yayınlanacağını araştırıyor.

TGRT HABER YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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