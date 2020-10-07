TV yayın akışı
TV rehberi | Televizyon yayınlarını yakından takip edenler hangi kanalda hangi programın başlayacağını merak ediyor. Bu sebeple pek çok kişi internette sık sık güncel yayın akışlarını araştırıyor. Akit Tv yayın akışı | TRT yayın akışı | Yayın akışı rehberi.
TV yayın akışı öğren | Televizyon kanallarında yayınlanan programları, dizileri yakından takip edenler hangi kanalda hangi programların olduğunu araştırıyor. Peki, Akit TV yayın akışı nereden öğrenilir?
Akit TV yayın akışı
Akit TV yayınlarını yakından takip edenler saat kaçta hangi programın başlayacağını merak ediyor.
8 Ekim Perşembe Akit Tv yayın akışı
07:00 Murat Şahin | Gün Başlıyor
10:30 Murat Alan | Manşetlerin Dili
12:00 Feridun Erdoğral | Haber Bülteni
13:00 Feridun Erdoğral | Gün Ortası
14:00 Feridun Erdoğral | Haber Bülteni
14:30 Ahmet Özdemir | Ekonomi Ajandası
15:00 Feridun Erdoğral Haber Bülteni
16:00 İsmail Öz | Eğitim Atlası
17:00 Feridun Erdoğral | Haber Bülteni
17:45 Hasan Aslan | İş ve Ekonomi
18:30 Adnan Sular | Söz Milletin
19:00 Muharrem Coşkun | Ana Haber
21:00 Yusuf Ozan Demir | Başka Açıdan
01:00 Mustafa Balevi | Gece Ajansı
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TRT 1 yayın akışı
TRT tarihi ve aile dizileriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Türk aile yapısına uygun, ahlaklı dizileri tercih eden TRT yabancı filmler konusunda da bir hayli hassas. TRT 1 izleyecek olanlar yayın akışını araştırıyor.
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A Haber yayın akışı
A Haber izleyicileri saat kaçta hangi programların olacağını araştırıyor. A Haber yayın akışı için TIKLAYINIZ
TGRT Haber yayın akışı
TGRT Haber izleyicileri haftanın hangi günü saat kaçta hangi programların yayınlanacağını araştırıyor.