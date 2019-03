TV+ 12 milyon indirme rakamı ve3,6 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Dijital televizyon platformu TV+, 2018’de 12 milyon indirme rakamı ve 3,6 milyon kullanıcı sayısına ulaştığı ve mobilde açık ara lider dijital televizyon platformu olduğu açıklandı.

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, dijital televizyon platformu TV+’ın 2018 yılı değerlendirme toplantısı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Barış Zavaroğlu’nun verdiği bilgilere göre, 12 milyon indirme rakamı ve 3,6 milyon kullanıcıyla televizyon izleme alışkanlıklarını yeniden tanımlayan TV+’ta günlük kişi başı kullanım süresi ise 81 dakikaya ulaşarak mobilde açık ara lider dijital televizyon platformu oldu.

Evde animasyon, mobilde aksiyon izleniyor

Cepten en fazla TV+ izleyen ilk üç şehir Ankara, Çanakkale ve İstanbul olurken, evden TV+ izleyen şehirlerde ise Kocaeli, İzmir ve Gaziantep izleme sürelerinde öne çıktı. Kullanıcılar TV+’ı cepten 20.30-01.00 saatleri arasında yoğun kullanırken IPTV tarafında yoğunluk 16.00-22.00 saatlerinde yaşandı. Kullanıcılar OTT’de en çok aksiyon filmlerini izlerken, IPTV tarafında en çok izlenen film türü animasyon oldu. IPTV kullanıcılarının yüzde 74’ü, cep uygulaması kullanıcılarının ise yüzde 60’ı hem TVhem de film izlemeyi tercih etti.

‘Sen nereye TV oraya’

Gerek içerik gerekse teknolojik donanımıyla TV+’ın 2018’i rekorlarla tamamladığını belirten Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, “TV+, ‘Sen Nereye TV Oraya’ mottosuyla, gişe rekortmeni filmler, dünyanın takip ettiği diziler ve 86’sı HD olmak üzere 150’den fazla canlı TV kanalını kullanıcılarına sunuyor. 5000’den fazla film, dizi, çizgi film ve belgeseli kullanıcılarımızla buluşturduk. Seçkin spor etkinlikleri ve en yeni teknolojik deneyimlerini kullanıcılarımıza yaşatıyoruz. TV+ yüksek yayın kalitesi, televizyon, cep telefonları ya da tabletler üzerinden kullanım imkanı, yayını 24 saate kadar geriye alabilme, 10 saniyelik periyodlarla geri ve ileri alma seçenekleriyle bir televizyondan daha fazlasını sağlıyor. 3 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan TV+’ta, mobil üzerinden günde tam 81 dakika, ev platformunda ise 9 saat televizyon izleniyor” dedi.

“Dünya sineması TV+ ile beyazperdede”

Zavaroğlu, “Sinema sektörünü sadece dijitalde değil tüm platformlarda sahiplenmeyi amaçladık. Bu kapsamda geçen yıl Antalya Film Festivali, Malatya Film Festivali, Boğaziçi Film Festivali gibi organizasyonların sponsoru olduk. Yine yaz aylarının açıkhava sinema etkinliklerinde öncü rol üstlendik. Bomontiada açıkhava sineması, Bodrum Müzik Festivali film gösterimleri gibi etkinliklerin öncülüğünü üstlendik. Türkiye’de sinema sektörünün gelişmesi ve daha çok izleyiciye ulaşması için çalışıyoruz. BKM ile yaptığımız işbirliğiyle, abonelerimize en sevilen Türk filmlerini ücretsizsunuyoruz. Sinema endüstrisine sunduğumuz katkıyı bir adım daha ileri götürüyor ve klasik filmleri sıra dışı deneyimle izleyicilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

İstanbul’un sıradışı mekanlarında film gösterimi

Toplantıda elde edilen bilgilere göre ‘TV+ ile Filmler Sıra dışı’ kapsamında, İstanbul’un sıradışı mekanlarında TV+ sponsorluğunda film gösterimleri gerçekleştirilecek. Klasik filmlerin tarihi mekanlarda gösterimi kapsamında, sinemaseverlere sıradışı bir deneyim yaşatılacak. 6 hafta sürecek etkinlik kapsamında film gösterimleriİstanbul’un klasik mekanlarında beyazperdeye taşınacak.Günlük hayat akışında her an her yerde kullanıcılarının yanında olmayı amaçlayan TV+, şehrin uğrak noktalarının yanı sıra, sıradışı mekanlarında sıradışı filmleri izleyiciyle buluşturacak.

İstanbul’un sıradışı mekanlarında gösterilecek filmler şöyle:“The Favourite, Shape of Water, Cold war, The Greatest Showman , Hitchcock Truffaut, Everybody Knows”

BKM ile yerli filmler TV+’ta

Türkiye’nin en çok izlenen yerli dijital televizyon platformu TV+, Türk sinemasının popüler yapımlarını ekrana getiriyor. BKM işbirliğiyle en sevilen yerli filmler, TV+’ın sinema platformunda, abonelerine yıl boyunca ücretsiz olarak sunulacak.Yerli filmlerin daha fazla seyirciye ulaşması ve sinemanın gelişmesi amacıyla gerçekleştirilen işbirliğiyle izleyiciler film keyifini Ata Demirer’den Cem Yılmaz’a, Demet Akbağ’dan Yılmaz Erdoğan’a, Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy ve Ezgi Mola’ya ünlü oyuncularla doyasıya yaşayacak.