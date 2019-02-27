Tuzluca’da iki aile arasında bulunan husumet barış ile sona erdi

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde iki aile arasında bulunan husumet barış ile sona erdi.

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde yaklaşık bir hafta önceilçenin önde gelen aileleri arasında çıkan kavgayı, İlçe Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, ve bölgenin ileri gelenlerinin girişimleri sonucu barış ile sonlandırıldı. Yaklaşık iki yüz kişinin katıldığı barış organizasyonu, ilçede bulunan Belediye düğün salonunda gerçekleştirildi. Barış organizasyonuna iki aile fertleri yoğun ilgi gösterdi. Barış organizasyonuna Tuzluca Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, İlçe Merkez Camii Müftüsü Beytüllah Sezgin, ilçe Jandarma Komutanı Muhammed Süleyman Rüzgar, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Akbaba, bölgenin ileri gelen aşiret liderleri ile çok sayıda davetli katıldı.

İlçe Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, iki tarafın barış için adım attığını ve girişimleri sonuçsuz bırakmayıp barışa el uzattıklarını söyledi.

Konuşmacılar iki aile arasında sağlanmak istenilen barışa destek veren aile liderlerine ve mensuplarına teşekkür etti.