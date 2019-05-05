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Tuzluca’da 2. Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması düzenlendi

Tuzluca’da İlçesinde 2.

05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
Tuzluca’da 2. Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması düzenlendi

Tuzluca’da İlçesinde 2. Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması düzenlendi.


Iğdır İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü ortaklaşa çalışmasıyla Hayvancılığın teşvik ve önemini vurgulamak adına, ayrıca Bakanlık tarafından 2018 yılının ’Buzağı Yılı’ olarak ilan edilmiş olması sebebi ile hayvancılıkta olmazsa olmazlardan biri olan buzağıların önemine vurgu yapmak için 2019 yılında da ikinci buzağı yarışmasıdüzenlendi.


Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Tarım Orman Müdürü Kemal Birge, hayvancılık konularına değinerek sponsorlara katkılarından ötürü teşekkür etti.


Tuzluca Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, konuşmasında hayvancılığın önemini vurgu yaparak yarışmaya katılan yetiştiricilere başarılar diledi.


Daha sonra yarışmacıların geçiş töreni başladı. Yarışma üç ayrı dalda yapıldı. Dereceye giren buzağı oğlak ve kuzulara ödülleri verildi.


Yapılan yarışmanın ardından yemek ikramına geçildi.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
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